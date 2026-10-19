நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் - 3 பேர் கொண்ட கும்பல் ராஜஸ்தானில் கைது
மும்பையில் துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகர் டைகர் ஷெராஃபை மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.
Published : October 19, 2026 at 12:12 PM IST
மும்பை: நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் மீதான துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களாக 3 பேர் கொண்ட கும்பலை ராஜஸ்தான் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் மும்பை ஜுஹூ பகுதியிலுள்ள புஷ்பா பூங்காவில் ஞாயிறு (அக்.18) இரவு கால்பந்து விளையாடிவிட்டு காரில் சென்றபோது திடீரென 3 பேர் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். அப்போது அவரது கார் ஓட்டுநர் மற்றும் அருகிலிருந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவத்தில் டைகர் ஷெராஃப் பெரிய காயங்களின்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். அவருக்கு நானாவதி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, பின்னர் வீடு திரும்பினார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து மும்பை காவல்துறை உதவி ஆணையர் மோகித் கார்க் கூறுகையில், “டைகர் ஷெராஃப் மும்பையிலுள்ள கால்பந்து கிளப்பில் இருந்து வெளியேறிய போது, நேற்று இரவு 7 மணிக்கு அவரை மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து ஜுஹு காவல்நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் டைகர் ஷெராஃப் எந்வித காயமுமின்றி உயிர்தப்பினார். இந்த வழக்கில் தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது” என கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில் மும்பை போலீசார் 15 தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்ற இடத்திலுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
துணை முதல்வர் நலம் விசாரிப்பு
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் துணை முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே நேற்று இரவே நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் இல்லத்திற்குச் சென்று நலம் விசாரித்தார். இந்த சந்திப்பு குறித்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஏக்நாத் ஷிண்டே, “இது மிகப்பெரும் சம்பவம். டைகசர் ஷெராஃபை குறிவைத்து 5 முறை சுடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவர் உயிர் தப்பிய நிலையில், அவரது கார் ஓட்டுநர் காயமடைந்தார். டைகர் ஷெராஃபை சந்தித்தேன். துப்பாக்கி பவுடர் மற்றும் கண்ணாடி துகள்கள் காரணமாக அவருக்கும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவரது தாயார் மிகுந்த அதிர்ச்சியில் உள்ளார். இதுபோன்ற சம்பவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியது. இதுபோன்ற தாக்குதல்களை எதிர்த்து பிரபலங்களுக்கு பாதுகாப்பாக மாநில அரசு துணை நிற்கும்” என்றார்.
மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சரும் டைகர் ஷெராஃப்பிடம் தொலைபேசி மூலம் நலம் விசாரித்து, உரிய பாதுகாப்பு அளிப்பதாக உறுதியளித்தார். மேலும் மும்பை காவல் ஆணையர் தேவென் பார்தியிடம் பேசி, துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களை விரைவில் கைது செய்யுமாறு வலியுறுத்தி உள்ளார்.
பிஷ்னோய் கும்பல் பொறுப்பேற்பு
இதனிடையே டைகர் ஷெராஃப் மீதான துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பல் பொறுப்பேற்பதாக தெரிவித்துள்ளது. மேலும் நடிகர் சல்மான் கானுடன் இணைந்து பணியாற்றும் இந்தி திரையுலகினருக்கு மிரட்டல் விடுத்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “நாங்கள் டைகர் ஷெராஃபை தொடர்பு கொண்டு விளக்கமளிக்க முயன்றோம். ஆனால் அவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை. எனவே, அவருக்கு புரியும் மொழியில் இன்று தெளிவாக விளக்கமளித்துள்ளோம்” என இந்தி மொழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Firing attack on Tiger Shroff in Mumbai’s Juhu actor safe, no injuries (Mumbai Police). Driver & another person hurt. Lawrence Bishnoi gang associates have claimed responsibility via social media (unverified, probe on). This is after incident video https://t.co/wzO42AfRjw— ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) October 18, 2026
மேலும் அவர்களது பதிவில், “தங்களது பேச்சை கேட்காதவர்கள் அல்லது சல்மான் கானுடன் இணைந்து பணியாற்றுபவர்கள் அடுத்த இலக்காக மாறக்கூடும்” என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் 3 பேர் கைது
டைகர் ஷெராஃப் மீதான துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களாக 3 பேர் கொண்ட கும்பலை ராஜஸ்தான் கோடா மாநகராட்சி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். ஜெய்ப்பூர் சென்று கொண்டிருந்த ரயிலில் வைத்து அந்த 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதில் இரண்டு பேர் ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், மற்றொரு நபர் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதும் போலீசார் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரியவந்துள்ளது.
முன்னதாக, டைகர் ஷெராஃப் மீதான துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றவுடன் ஜுஹு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் இந்த வழக்கானது மும்பை குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டது.
யார் இந்த டைகர் ஷெராஃப்?
பிரபல இந்தி நடிகர் ஜாக்கி ஷெராஃப் மற்றும் ஆயிஷா தத் ஆகியோரது மகன் டைகர் ஷெராஃப். இவர் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு வெளியான ’Heropanti’ என்ற திரைப்படம் மூலம் திரைத்துறையில் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து பாகி, பாகி 2, வார் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார். கடைசியாக கடந்த 2025இல் வெளியான ‘பாகி 4’ படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்தார். இந்த படத்தில் சஞ்சய் தத், சோனம் பாஜ்வா உள்ளிட்டோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.