கொடுத்த பணம் திரும்பி வராததால் மனஉளைச்சலில் இருந்தார்; மறைந்த தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் குடும்பத்தினர் விளக்கம்
மறைந்த தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் உடலுக்கு திரைத்துறையினர் அஞ்சல் செலுத்தி வருகின்றனர்.
Published : May 18, 2026 at 7:30 PM IST
சென்னை: கொடுத்த பணம் திரும்பி வராததால் தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மனஉளைச்சலில் இருந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ் சினிமாவில் பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளராகவும், இயக்குநராகவும் திகழ்ந்த கே.ராஜன் (85), நேற்று (மே 17) மாலை, சென்னை அடையாறு ஆற்றில் குதித்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். அவரின் உடல் ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பின்னர் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அஞ்சலிக்காக தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில் அவரின் பூத உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திரை நட்சத்திரங்கள் உள்ளிட்டோர் அவரின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். முதலமைச்சர் விஜய் உட்பட பல பிரபலங்களும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் கே.ராஜனின் இறுதிச் சடங்கு நாளை காலை 10 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
அவரின் மறைவு குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன. அவரது இந்த திடீர் முடிவுக்கு கடன் தொல்லையா அல்லது குடும்ப பிரச்சனை காரணமா என பேசப்பட்ட நிலையில், இதுகுறித்து அவரின் குடும்பத்தினர் விளக்கமளித்துள்ளனர்.
அவரின் மகன்கள் மற்றும் மகள் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர். அப்போது அவர்கள், "தந்தையின் மறைவு குறித்து தவறான தகவல்களை பரப்ப வேண்டாம். அவர் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்து, சினிமா துறையில் கால் பதித்து சாதித்தவர். அவர் யாரிடமும் கடன் வாங்கவில்லை.
அவர் சில தயாரிப்பாளர்களுக்கு 20 கோடி ரூபாய் பணத்தை கடனாக கொடுத்திருந்தார். அந்த பணம் திரும்பி வரவில்லை. அதனை தொடர்ச்சியாக கேட்டும், சரியான பதில் இல்லாததால், தந்தை கடும் மனஉளைச்சலில் இருந்தார். கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார்.
அவரின் இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாதது. எங்கள் தந்தையிடம் இருந்து பணம் வாங்கியவர்கள், மனம் மாறி அதனை திரும்பி தர வேண்டும். தயாரிப்பாளர் சங்கம் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு, அந்த பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும். இது அவருக்கு செய்யும் மிகப்பெரிய மரியாதையாக இருக்கும்” என கேட்டுகொண்டனர்.
கடந்த 1983- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'பிரம்மச்சாரிகள்' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் திரைப்பட தயாரிப்பாளராக கே.ராஜன், தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமானார். அதனைத்தொடர்ந்து, இயக்குநராகவும், நடிகராகவும் தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய புள்ளியாக வலம் வந்தார்.