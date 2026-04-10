ETV Bharat / entertainment

இணையத்தில் பரவிய விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம்: தயாரிப்பு நிறுவனம் கடும் எச்சரிக்கை

கடந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படாமல் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனநாயகன் போஸ்டர்
(@KvnProductions X account)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: விஜய்யின் ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ள நிலையில், படத்தின் காட்சிகளை யாரேனும் பகிர்ந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன்ஸ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

கே.வி.என் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’ஜனநாயகன்’. இத்திரைப்படம் கடந்த பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதால், தனது கடைசி படமாக ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை அறிவித்த நிலையில், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால், படத்தின் சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக தற்போது வரை இப்படம் வெளியாகாமல் உள்ளது.

‎‎'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம், தமிழ் சினிமா மற்றும் அரசியல் உலகில் பெரும் பேசுபொருளானது. இந்நிலையில், இந்த திரைப்படத்தின் சில காட்சிகள் நேற்று திடீரென இணையத்தில் கசிந்தன. இதனால் படக்குழு கடும் அதிர்ச்சியடைந்தது. மேலும், விஜய் ரசிகர்களும் கலக்கமடைந்தனர்.

தொடர்ந்து, இன்று காலை முதல் இணையத்தில் முழு படமும் பரவத் தொடங்கியது. இந்த விவகாரம் பொதுத்தளத்திலும், அரசியல் களத்திலும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சூழலில், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படக் காட்சிகளை யாரேனும் இணையத்தில் பகிர்ந்தால் சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என கே.வி.என். தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் வழக்கறிஞர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அவரது அறிக்கையில், ”ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் சில காட்சிகள், சில நபர்களால் சட்டவிரோதமாக பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டு, நகல் எடுக்கப்பட்டு, பல மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அனுப்பப்பட்டு, பல்வேறு சமூக ஊடகத் தளங்கள் மூலம் டிஜிட்டல் கசிவு ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

இது, படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கவனத்திற்கு வந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் கசிந்த காட்சிகள் அல்லது காணொலிகளை வாட்ஸ் அப், டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட எந்த சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக பதிவிறக்கம் செய்வது, அனுப்புவது, பகிர்வது, பதிவேற்றுவது, மீண்டும் பதிவிடுவது, சேமிப்பது அல்லது பரப்புவது ஒரு கடுமையான குற்றச்செயல் ஆகும். மேலும் பதிப்புரிமை மீறலாகும்.

இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு நபரும் தனித்தனியாக குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கு உட்படுவார்கள்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "ஜனநாயகன் திரைப்பட காட்சிகளை சட்டவிரோதமாக பதிவிறக்கம் செய்து அனுப்பிய நபருக்கு எதிராக கேவிஎன் நிறுவனம் ஏற்கனவே உரிய சட்ட நடவடிக்கையை தொடங்கியுள்ளது. மேலும், இத்தகைய சட்டவிரோதப் பரப்பலில் ஈடுபட்ட அனைத்து நபர்களுக்கும் எதிராக மேலதிக நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஜனநாயகன் தொடர்பான கசிந்த காட்சிகளை எந்தவொரு டிஜிட்டல் அல்லது சமூக ஊடகத் தளம் வழியாகவும், எந்த வகையிலும் பதிவிறக்கம் செய்யவோ, பெறவோ, சேமிக்கவோ, அனுப்பவோ, பகிரவோ அல்லது பரப்பவோ கூடாது என்று பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இனிமேல் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்” என அதில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ஜன நாயகன்
விஜய்
KVN PRODUCTIONS
JANA NAYAGAN LEAKED ONLINE
JANA NAYAGAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.