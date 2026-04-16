சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் திரையிடப்படும் ‘குற்றம் கடிதல் 2’
ஆசிரியர், மாணவர் உறவை மையமாக கொண்டு கடந்த 2014 ஆம் அண்டு வெளியான ‘குற்றம் கடிதல்’ திரைப்படம் தேசிய விருது பெற்றது.
Published : April 16, 2026 at 4:21 PM IST
சென்னை: ‘குற்றம் கடிதல் 2’ திரைப்படம் சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் திரையிடப்பட உள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது
JSK சதீஷ் குமார் தயாரிப்பில், பிரம்மா இயக்கத்தில், 2014 ஆம் ஆண்டு வெளியான ’குற்றம் கடிதல்’ திரைப்படம், விமர்சனரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ஆசிரியர், மாணவர் உறவையும், குழந்தைகளின் சமகால கல்வி முறையையும் மையமாக கொண்டு இப்படம் வெளியானது.
மேலும் ’குற்றம் கடிதல்’ திரைப்படம் பலமான கேள்விகளையும், விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியது. இப்படம் ஆழமான கதை மூலம் தேசிய விருதுகளை வென்று, தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றது. மேலும் இந்திய மற்றும் சர்வதேச அளவில் பாராட்டுகளைப் பெற்றது. இந்நிலையில், குற்றம் கடிதல் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம், எஸ்.கே.ஜீவா இயக்கத்தில் உருவாகிறது. இவரே இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடிக்கிறார். குற்றம் கடிதல் முதல் பாகம் சமூக அவலம் பற்றிப் பேசியது.
ஆனால் இந்த படம் அத்தன்மையில் இருந்து விலகி, பள்ளிக்கூடப் பின்னணியில் ஒரு சமூக த்ரில்லர் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. 'குற்றம் கடிதல் 2' படத்தில் பாண்டியராஜன், அப்புக்குட்டி, பாலாஜி முருகதாஸ், தீபக், பாவல், பத்மன், பி.எல்.தேனப்பன், சாந்தினி தமிழரசன், கீர்த்தி சாவ்லா, விஜி சந்திரசேகர், லவ்லின், ஜோவிதா லிவிங்ஸ்டன், ரோஷன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு சதிஷ் ஜி ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.
‘குற்றம் கடிதல் 2’ படம் குறித்து நடிகர் பாண்டியராஜன், இதுவரை தான் நடித்த கதாபாத்திரங்களில் இருந்து இப்படம் முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கும் என உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இப்படத்தின் காட்சிகளைப் பார்த்தவர்கள், அதன் சிறப்பான தயாரிப்பையும், சுவாரஸ்யமான கதை சொல்லலையும் பெரிதும் பாராட்டியுள்ளனர். ‘குற்றம் கடிதல் 2’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் ‘குற்றம் கடிதல் 2’ திரைப்படம் சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் திரையிடப்பட உள்ளதாகவும் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. குற்றம் கடிதல் படத்தை தயாரித்துள்ள ஜெஎஸ்கே பிலிம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் தங்க மீன்கள், தரமணி, பரதேசி ஆகியவை விமர்சனரீதியாக வரவேற்பை பெற்ற படங்கள் வெளியானது. அந்த வரிசையில் ’குற்றம் கடிதல் 2’ படமும் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது