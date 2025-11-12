நவ.14 திரைக்கு வரும் கும்கி -2: பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா!
படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு செல்வதற்கே கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் ஜீப்பில் பயணம் செய்ய வேண்டி இருந்ததாக கும்கி - 2 திரைப்படத்தின் இயக்குநர் பிரபு சாலமன் கூறியுள்ளார்.
Published : November 12, 2025 at 9:15 AM IST
சென்னை: பிரபு சாலமன் இயக்கத்தில் 'கும்கி 2' திரைப்படம் நவ.14ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில் சென்னையில் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது.
பிரபு சாலமன் இயக்கத்தில், பென் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் பென் மருதர் சினி என்டர்டெய்ன்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில், ஜெயந்திலால் காடா மற்றும் தவல் காடா இணைந்து வழங்கும் திரைப்படம் 'கும்கி 2'. இந்த படம் ''ஒரு சிறுவனுக்கும், குட்டி யானைக்கும் இடையேயான பிணைப்பை எடுத்து கூறும் கதை களத்துடன் அமைந்துள்ளது. இந்த படத்தின் கதாநாயகனாக நடிகர் மதி அறிமுகமாகிறார். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ளார். மேலும், நடிகர் மதி, ஷ்ரிதா ராவ், ஆன்ட்ரூஸ், ஆகாஷ், ஹரிஷ் பேரடி, ஸ்ரீநாத் மற்றும் பலர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசை அமைப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார். நவம்பர் 14ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ள இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
அப்போது மேடையில் பேசிய இயக்குநர் பிரபு சாலமன், “இந்த படத்தை எடுக்க நாங்கள் பட்ட பாட்டை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாதது. இதற்காக ஒத்துழைத்த எனது டெக்னீசியன் மற்றும் ஆர்ட் டைரக்டர் அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவரும் கடின உழைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். நடிகர், நடிகைகள் அனைவரும் படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு செல்வதற்கே கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் ஜீப்பில் பயணம் செய்ய வேண்டி இருந்தது. புதுமுக நடிகரால் மட்டுமே இதுபோன்று இடத்திற்கு நடிக்க வர முடியும் என நினைக்கிறேன்.
அந்த இடத்தில் மின்சாரம் கிடையாது. செல்போன் சிக்னல் கிடையாது. பழைய கெஸ்ட் ஹவுஸ் தான் நடிகர்கள் தங்கியிருந்தனர். பலருக்கு தோல் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டது, பூச்சிகள் கடித்தது. மிகப் பெரிய சவால்களை சந்தித்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப் படம் 2018 மற்றும் 2019 எடுத்து முடித்து படம், கரோனா காலங்களில் மிகப்பெரிய சவால்களை சந்தித்தோம். எனக்கு இப்போது வரை ஒத்துழைப்பு கொடுத்தவர்கள் லிங்குசாமி மற்றும் திருப்பதி பிரதர்ஸ்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய இயக்குநர் லிங்குசாமி, “ரஜினி முருகன் திரைப்படத்தை நாங்கள் எடுத்து இருந்தோம். அந்த சமயத்தில் எங்களுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டது. அப்பொழுது ’கும்கி -2’ தயாரிப்பாளர் ஜெயந்திலால் காடா இல்லையென்றால் ரிலீஸ் ஆகி இருக்காது. அவர்தான் மும்பையில் இருந்து அந்த படத்திற்கு 14 கோடி ரூபாய் அனுப்பி வைத்தார். கும்கி திரைப்படத்திற்கு கமல் சார் மற்றும் ரஜினி சார் இருவரும் வந்து வாழ்த்தினார்கள். ஆனால் அவர்கள் இருவரையும் வைத்து ஹிந்தியில் படம் தயாரிக்கும் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் வாழ்த்து கூறுவது மிகப்பெரிய விஷயம்” என்றார்.
இதைடுத்து பேசிய இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே.பிரசன்னா, “இப்போதுதான் இசையில் என்னை ஆழமாக இணைத்துக் கொண்டு வருகிறேன். இயக்குநர் பிரபு சாலமன் எனது அனைத்து பாடல்களிலும் சிறப்பாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். இந்த படத்தில் வரும் பாடல்கள் அனைத்தும் கரோனா காலகட்டத்தில் இசையமைக்கப்பட்டவை” என்றார்.