இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் தமிழ்ப் படம் ’கூடு’
VJ கதிரவன், ஜெயப்பிரகாஷ், விவேக் பிரசன்னா, தேவிகா சதீஷ், ரச்சிதா மகாலட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் நடித்த கூடு திரைப்படத்தை ஜோயல் விஜய் இயக்கியுள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 2:59 PM IST
சென்னை: தமிழ் திரைப்படமான ’கூடு’, இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிட தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கோவாவில் 57-வது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா நவம்பர் 20 முதல் 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் (IFFI), ‘காலா பிரீமியர் ஃபீச்சர் ஃபிலிம்’ (Gala Premiere Feature Film) பிரிவில் திரையிடுவதற்குத் தமிழ்த் திரைப்படமான ‘கூடு’ தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பனோரமா ஸ்டுடியோஸ், ஸ்கைமூன் என்டர்டெயின்மென்ட், மற்றும் கல்ட் டிஜிட்டல் ஆகிய நிறுவனங்களின் கூட்டுத் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை ஜோயல் விஜய் இயக்கியுள்ளார். இயக்குநராக அவர் அறிமுகமாகும் படத்தில் VJ கதிரவன், ஜெயப்பிரகாஷ், விவேக் பிரசன்னா, தேவிகா சதீஷ், ரச்சிதா மகாலட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
மனிதர்களுக்கும் இயற்கைக்குமான உறவை மையமாகக் கொண்ட உணர்வுப்பூர்வமான கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. ஒரு கிராமத்தில் அரிய வகைப் பறவைகள், மின்மாற்றி ஒன்றிற்குள் கூடு கட்டுகின்றன. இதனையடுத்து அந்தப் பறவைகளைக் காப்பாற்றுவதற்காக கிராம மக்கள் எடுக்கும் அசாதாரணமான முடிவுகளும், அதனால் ஏற்படும் நிகழ்வுகளுமே படத்தின் மையக்கருவாக அமைந்துள்ளன.
மனிதநேயம், இயற்கை மீதான அக்கறை, ஒற்றுமை, மற்றும் சமூகப் பொறுப்பு ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் இப்படம், தனிநபர் நாயகத்துவத்தைத் தாண்டி ஒரு சமூகத்தின் கூட்டு முயற்சியையும், துணிச்சலையும் எடுத்துரைக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் கிராமியப் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இப்படம், எளிய மனிதர்களின் உணர்வுகளையும், வாழ்க்கையையும் இயல்பான முறையில் பதிவு செய்துள்ளது.
மனோஜ் கிருஷ்ணா இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். டேவிட் வில்லியம்ஸ் கதையை எழுதியுள்ளார். குமார் மங்கட் பதக், அபிஷேக் பதக், எம். கணேஷ், சுனில் ஜெயின், ஆதித்யா ஜோஷி மற்றும் லிஷா பி. சந்திரன் ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்தின் தேர்வு குறித்து தயாரிப்பாளர் குமார் மங்கட் பதக் கூறுகையில், ”கூடு திரைப்படம் தனித்துவமான கதையைக் கொண்டது. இதுபோன்ற திரைப்படங்கள் சர்வதேச அளவிலான பார்வையாளர்களைச் சென்றடைவதற்கு IFFI மிகச் சிறந்த தளம். இயக்குநர் ஜோயல் விஜய் மற்றும் படக்குழுவினருக்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைத்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்” என தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து இயக்குநர் ஜோயல் விஜய் பேசுகையில், ”ஆரம்பகட்டக் கதை உருவாக்கம் முதல் இறுதிக்கட்டப் படப்பிடிப்பு வரை பல்வேறு சவால்களைக் கடந்து இப்படத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். ஒரு காலத்தில் திரைக்குக் கொண்டு வருவது சாத்தியமற்றதாகத் தோன்றிய கதை, தற்போது இந்தியாவின் முக்கியமான திரைப்பட விழாவில் இடம்பெற்றிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது” என தெரிவித்துள்ளார்.
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மேலும் இப்படமானது, 2027-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக 57-வது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இதன் காலா பிரீமியர் திரையிடல், படக்குழுவினருக்கு மேலும் உற்சாகத்தை அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.