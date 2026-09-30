முதல்வர் விஜய் மகன் ஜேசனின் 'சிக்மா' வெளியாவதால் வேறு தேதிக்கு மாற்றப்பட்ட 'கிட்டி' திரைப்படம்
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள ’சிக்மா’, விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள ‘பத்தா’, அசோக் செல்வன் நடித்துள்ள ‘அன்பில் அவன்’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் வரும் 2ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
Published : September 30, 2026 at 11:35 AM IST
சேலம்: முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் 'சிக்மா' திரைப்படம் படம் வெளியாவதால் 'கிட்டி' பட வெளியீட்டை தள்ளி வைப்பதாக படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
வரும் அக்டோபர் 9ஆம் 'கிட்டி' தமிழ் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளதாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
இயக்குநர் நெடுமாறன் மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில், நடிகர் முருகா அசோக் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘கிட்டி’ திரைப்படம், அக்டோபர் 2-ஆம் தேதியன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் கிட்டி திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்பட்டு, அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதுகுறித்து சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த படக்குழுவினர், "அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி பல பெரிய திரைப்படங்கள் வெளியாக உள்ளதால், தங்களது படத்தின் வெளியீட்டு தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, கர்நாடகா, மற்றும் ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் 'கிட்டி' திரைப்படம் திரையிடப்பட உள்ளது. வரும் அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி முதலமைச்சரின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள 'சிக்மா' திரைப்படம் வெளியாகிறது. அதன் காரணமாக தங்களுக்கு எந்தவித அழுத்தமும் இல்லை, திரைத்துறையில் ஆரோக்கியமான போட்டி நிலவுகிறது.
தமிழில் ஒரு நல்ல கையுடன் கூடிய திரைப்படம் எடுத்துள்ளோம். ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் எதிர்பாராத சம்பவம் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பு தான் ’கிட்டி’ படத்தின் கதை. மக்கள் இதற்கு ஆதரவு தர வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படம் வருவதால் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் விநியோகஸ்தர்களுக்கும் எந்த ஒரு அழுத்தமும் கொடுக்கப்படவில்லை.
அதே நேரத்தில், எதிர்வரும் அக்டோபர் 2 என்று 'கிட்டி' படம் வெளியாக இருந்தது. இந்நிலையில் பெரிய திரைப்படங்கள் வருவதால் எங்கள் திரைப்படம் வெளியீடு தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தனர்.
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அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு தமிழில் ஏகப்பட்ட திரைப்படங்கள் வெளியாகிறது. முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன் நடிப்பில் 'சிக்மா' திரைப்படம் வெளியாகிறது.
மேலும், அசோக் செல்வன், ப்ரீத்தி முகுந்தன் நடித்துள்ள 'அன்பில் அவன்' திரைப்படம், ராம் இயக்கத்தில் நிவின் பாலி, சூரி, அஞ்சலி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள 'ஏழு கடல் ஏழு மலை' திரைப்படம், விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள 'பத்தா' ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகிறது.