பிரிவின் வலி என்னவென்று எனக்கு தெரியும் - இணையவாசிகளுக்கு பதிலடி கொடுத்த கெனிஷா
"எனது குழந்தை இறந்த துக்கத்தில் இருந்து நான் வெளிவர எவ்வளவு போராடினேன் என்று எனக்கு தான் தெரியும். கடுமையான சூழல்களிலிருந்து மீண்டு வந்துள்ளேன்" என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
Published : May 15, 2026 at 11:17 AM IST
சென்னை: 4 மாத குழந்தையை இழந்திருக்கிறேன். பிரிவின் வலி என்ன என்பது எனக்கு தெரியும் என்று பதிவிட்டுள்ள பாடகி கெனிஷா, நடிகர் ரவி மோகன் - ஆர்த்தி விவாகரத்துக்கு தான் காரணமானம் இல்லை என்று விளக்கமளித்துள்ளார்.
நடிகர் ரவி மோகன் மற்றும் ஆர்த்தி இருவருக்கும் இடையிலான விவாகரத்து வழக்கு தற்போது குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்த நிலையில், தன்னை சமூக வலைதளங்களில் ரவி மோகனின் தோழியான பாடகி கெனிஷா, தவறாக பேசி வருகிறார். அதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றத்தில் ஆர்த்தி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இதன் மூலம் கெனிஷா தன்னைப் பற்றி பேசுவதற்கு அவர் தடையையும் பெற்றுள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, ரவி மோகன் - ஆர்த்தி தம்பதியின் விவாகரத்துக்கு கெனிஷா தான் காரணம் என்று சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்கள் மூலம் சிலர் கருத்து கூறி வருகின்றனர். இணையாவசிகளின் இந்த செயலுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக நேற்று (மே 14) இரவு கெனிஷா, அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த வீடியோவில் அவர், "எனது பெயர் கெனிஷா, நான் என்னுடைய தாயாரை கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு இழந்தேன். அப்பாவும் 2017 ஆம் ஆண்டு மறைந்து விட்டார். நான் 4 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போதே, எனது உறவுக்காரரால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானேன். சுமார் 18 அல்லது 19 வயது இருக்கும் போதே எனக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. அப்போது எனக்கு பெரிதாக விவரம் தெரியாது.
திருமணத்திற்குப் பின் எனது வயிற்றில் நான்கு மாத குழந்தை இருந்தது. ஒரு நாள் என்னை திருமணம் செய்தவர், அவரது பேச்சை நான் மதிக்கவில்லை என்ற காரணத்தால் அவரது நண்பர்கள் மற்றும் அவருக்கு வேண்டியவர்கள் முன்பு என்னை பலமாக தாக்கினார். இதனால் எனது வயிற்றில் இருந்த சிசு மரணித்தது.
அம்மா, அப்பா, குழந்தை என எல்லாவற்றையும் இழந்த நான் ரவி மோகனின் குடும்பத்தை கெடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பேனா? எனது குழந்தை இறந்த துக்கத்தில் இருந்து நான் வெளிவர எவ்வளவு போராடினேன் என்று எனக்கு தான் தெரியும். கடுமையான சூழல்களிலிருந்து மீண்டு வந்துள்ளேன். அப்படி இருக்கும் போது ரவி மோகன் அவரது குடும்பத்தை பிரிந்து, குழந்தைகளைப் பிரிந்து வர வேண்டும் என்றோ, அவர்களைப் பிரிக்க வேண்டும் என்றோ நான் நினைப்பேனா?
அதே போல நடிகர் ரவி மோகன் ஒன்றும் குழந்தை அல்ல. அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவருக்கு நன்றாக தெரியும். அவர் யாருடன் பேச வேண்டும்? யாருடன் பழக வேண்டும்? என்று முடிவு எடுக்கக் கூடிய உரிமை அவருக்கு உண்டு. அப்படி இருக்கும் போது என்னை எதற்காக இழுக்குறீர்கள்?
மேலும், ரவி மோகன்-ஆர்த்தி தம்பதியின் விவாகரத்துக்கு காரணமே நான் தான் என்று இணையவாசிகள் பலரும் பல்வேறு விதமாக பேசி வருகிறீர்கள். இதற்கெல்லாம் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பினாலும், இணையவாசிகள் அமைதியாக இருப்பதில்லை. என்னை பற்றி மிகவும் மோசமாகவும் கீழ்தரமாகவும் விமர்சித்து வருகிறார்கள். இதை எல்லாம் நான் கவனித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன்.
விமர்சிப்பதற்கு முன்னர் நான் யார் என்று தெரிந்து கொண்டு, அதன் பின்னர் விமர்சியுங்கள். என்னை பற்றி அறியாமலே அவதூறு கருத்துக்களை பேசி, மக்கள் மத்தியில் தவறான தகவலைப் பரப்பி, இணைய பார்வையாளர்கள் மூலம் பணம் சம்பாதிக்காதீர்கள்.
கேமரா முன்னால் பேச உங்களுக்கு வேறு எதுவும் கிடைக்கவில்லையா? நான் வேண்டுமானால் உங்களுக்கு வேறு சில கன்டென்டுளை பரிந்துரைக்கவா? உலகத்தில் போர் நடைபெற்று கொண்டுள்ளது. மக்கள் கியாஸ் சிலிண்டருக்காக சிரமப்படுகின்றனர். பலர் சாப்பாட்டிற்கே கஷ்டப்படுகிறார்கள். தயவு செய்து அவர்களுக்காக நீங்கள் குரல் கொடுங்கள்" என்று கூறியுள்ளார். கெனிஷாவின் இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.