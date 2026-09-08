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ரவி மோகன் இயக்கும் முதல் படத்திற்கு இசையமைக்கும் ‘கெனிஷா’ - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியீடு

நடிகர் ரவி மோகன் இயக்கும் ‘அன் ஆர்டினரி மேன்’ படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடல் வரும் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி வெளியாகும் நிலையில், அப்பாடலை அவரே எழுதியுள்ளார்.

ரவி மோகன் இயக்கும் முதல் படத்திற்கு கெனிஷா இசையமைப்பாளர்
ரவி மோகன் இயக்கும் முதல் படத்திற்கு கெனிஷா இசையமைப்பாளர் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 8:06 AM IST

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சென்னை: நடிகர் ரவி மோகன் இயக்கும் முதல் படத்தில் பாடகி கெனிஷா இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ரவி மோகனின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஒரு புதிய இசை வனத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது. புதிய அத்தியாயம் ஆனால் அதே ஆன்மா. உங்களுக்கு அறிமுகமன கலைஞர், ஆனால் இதுவரை கேட்டிராத புதிய பாணியில் ‘அன் ஆர்டினரி மேன்’ ஒரு புதிய இசை. கெனிஷாவை சினிமா உலகம் வரவேற்கிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது.

ரவி மோகனுடன் தன்னை இணைத்து ஆன்லைனில் கடுமையான விமர்சனங்கள் பரவியதாகவும், அதனால் சமூக வலைதளத்தில் இருந்து விலகுவதாக பாடகி கெனிஷா தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், தற்போது ரவி மோகன் இயக்கும் முதல் படத்திற்கு கெனிஷா இசையமைக்கவுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

ரவி மோகன் தயாரிப்பு

பிரபல நடிகர் ரவி மோகன் இயக்கும் முதல் படமான ‘அன் ஆர்டினரி மேன்’ (An Ordinary Man) திரைப்படத்தில் யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இந்த திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் வரும் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதுகுறித்து யோகிபாபு உடன் இயக்குநர் ரவி மோகன் நகைச்சுவையாக உரயாடுவது போல் ஒரு ப்ரோமோ வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த வீடியோவில், ஷூட்டிங் பேக்கப் சொல்லும் ரவி மோகனிடம், யோகி பாபு “நீங்கள் சொன்னதை போன்று முதல் காட்சி முதல் கடைசி வரை என்னை பயன்படுத்திவிட்டீர்கள். அடுத்த படத்தில் பார்க்கலாம்” என கூறி கிளம்புகிறார். தற்கு ரவி மோகன், ”படம் முடிந்துவிட்டது, ஆனால் ஒரு ப்ரோமோ பாடல் மட்டும் உள்ளது” என கேட்கிறார்.

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அதற்கு “அந்த பாட்டுக்கு நீங்க போய் ஆடுங்க என்னை ஏன் கூப்புட்றீங்க” என கூறுகிறார். அப்போது ரவி மோகன் அவரை சமாதானப்படுத்தும் விதமாக இதில் “இளம் ராஜா, இளம்பெண்கள் உள்ளனர், இளம் இசையமைப்பாளர் உள்ளார்” என கூறுகிறார்.

உடனே படப்பிடிப்பு எங்கே? என யோகி பாபு கேட்கும் நிலையில், உங்களது மூளையில் என ரவி மோகன் கூறுகிறார். இந்த ப்ரோமோ வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த பாடலை ரவி மோகன் எழுதியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AN ORDINARY MAN
KENEESHAA AS MUSIC DIRECTOR
ரவி மோகன்
கெனிஷா
RAVI MOHAN

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