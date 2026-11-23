பிரபஞ்ச அழகி மகுடம் சூடுவாரா கேரளாவின் கஸியா லிஸ் மெஜோ? இறுதிப் போட்டியை எங்கு, எப்போது பார்க்கலாம்?
ஏற்கனவே கடந்த 1994 ஆம் ஆண்டு சுஷ்மிதா சென், லாரா தத்தா 2000 ஆம் ஆண்டு, ஹர்னாஸ் சாந்து 2021 ஆம் ஆண்டு பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் மகுடம் சூடியுள்ளனர்.
Published : November 23, 2026 at 5:05 PM IST
ஹைதராபாத்: 75-வது பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் (Miss Universe 2026) கேரளாவை சேர்ந்த கஸியா லிஸ் மெஜோ பங்கேற்கிறார்.
1952 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியின் 75வது வருடம் (Diamond Jubilee) இம்முறை நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் 116 பெண்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அழகி யார்?
இந்த ஆண்டு கடந்த ஆகஸ்ட் 23 ஆம் தேதி, ’மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா 2026’ அழகிப் போட்டி, ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த 19 வயதான சட்டக் கல்லூரி மாணவி கஸியா லிஸ் மெஜோ, வெற்றி பெற்றார். இவர் நாளை நடைபெறும் பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்கவுள்ளார்.
இந்த போட்டியில் பங்கேற்க கேரளாவில் இருந்து தேர்வான முதல் அழகி என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். கஸியா லிஸ் மெஜோ, மாடல், கிளாசிக்கல் நடனக் கலைஞர், மற்றும் பேச்சாளர். அபுதாபியில் கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு பிறந்த கஸியா லிஸ், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான மிஸ் டீப் டிவா பட்டம் பெற்றார்.
இதுவரை வென்ற இந்திய அழகிகள் யார்?
தொடர்ந்து மிஸ் டீன் இண்டர்நேஷனல் 2025 போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்தார். ஏற்கனவே கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு சுஷ்மிதா சென், லாரா தத்தா 2000 ஆம் ஆண்டு, ஹர்னாஸ் சாந்து 2021 ஆம் ஆண்டு பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் மகுடம் சூடிய நிலையில், இந்த வருடம் கஸியா லிஸ் மெஜோ வெற்றி பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டிக்கு முன்பாக போட்டியாளர்கள் அனைவரும் நேர்காணல் மற்றும் அழகுப் போட்டி தொடர்பான செயல்பாடுகளில் பங்கேற்கவுள்ளனர். கடந்த 21 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேசிய ஆடை அலங்கார போட்டியில், போட்டியாளர்களின் தேசிய அடையாளங்கள் மற்றும் கலாசாரங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ஆடைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
நாளை நடைபெறும் பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியின் அரையிறுதி சுற்றுக்கு 30 போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். பின்னர் அதிலிருந்து 12 போட்டியாளர்களாக குறைக்கப்பட்டு, பின்னர் 5 போட்டியாளர்கள் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறுவர். போட்டியாளர்களின் தொடர்பு திறன், நம்பிக்கை, அவர்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் விதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பிரபஞ்ச அழகி 2026 தேர்வு செய்யப்படுவர்.
இந்த பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் வெற்றி பெறுவோருக்கு புதிய வைர கிரீடம், பணம், மற்றும் ஒராண்டிற்கு பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படும். மேலும் மிஸ் யுனிவர்ஸ் அமைப்பின் உலகளாவிய தூதராக செயல்படுவார்கள்.
பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியை பார்ப்பது எப்படி?
இந்த போட்டியை தொலைக்காட்சி பிரபலம் மரியோ லோபஸ் மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டின் பிரபஞ்ச அழகி பட்டம் வென்ற போனே காப்ரியல், ஆகியொர் தொகுத்து வழங்குகின்றனர். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி வரும் புதன்கிழமை (நவ.25) காலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியை இந்தியாவில், மிஸ் யுனிவர்ஸ் அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ ஆன்லைன் சேனலில் காணலாம்.