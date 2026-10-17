காவ்யா மாறன் - அனிருத் திருமண வரவேற்பு: பிரதமர், முதல்வருக்கு நேரில் அழைப்பு
காவ்யா மாறன் - அனிருத் திருமண வரவேற்பானது நவம்பர் 21-ஆம் தேதி சென்னையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 4:54 PM IST
சென்னை: காவ்யா மாறன் - அனிருத் திருமண வரவேற்பு நிகழ்விற்காக பிரதமர் மோடி, முதலமைச்சர் விஜய் ஆகியோருக்கு நேரில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் நிர்வாக பொறுப்பாளர் காவ்யா மாறனின் திருமண வரவேற்பிற்காக காவ்யா மாறனின் தந்தை கலாநிதி மாறன், தாயார் காவேரி மாறன் மற்றும் அனிருத்தின் தந்தை ரவி ராகவேந்தரன், தாயார் லட்சுமி ஆகியோர், பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை, கலாநிதி மாறன், காவேரி மாறன் மற்றும் அனிருத் ஆகியோர் சந்தித்து, காவ்யா மறன் - அனிருத் திருமண வரவேற்பிற்கான அழைப்பிதலை வழங்கினர். முன்னதாக, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்து திருமண வரவேற்பிற்கான அழைப்பை காவ்யா மாறனின் பெற்றோர் வழங்கினார்கள்.
தொடர்ந்து, ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி மற்றும் தெலங்கானா முன்னாள் அமைச்சர் என்.டி.ராமாராவ் ஆகியோரை சந்தித்து கலாநிதி மாறன் மற்றும் காவேரி மாறன் ஆகியோர் காவ்யா மாறன் - அனிருத் திருமண வரவேற்பிற்கான அழைப்பிதலை வழங்கினர்.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைத்ராபாத் அணியின் தலைவர் காவ்யா மாறனின் திருமணம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ தகவல்தான் தற்போது இணையதளத்தை கலக்கிக்கொண்டு இருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, காவ்யா மாறனும், அனிருத்தும் காதலித்து வருவதாகவும், அவர்களுக்கு நவம்பர் மாதத்தில் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாகவும் தகவல் பரவியது.
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அதற்கு இருதரப்பில் இருந்தும் எந்தவித பதிலும் அளிக்கப்படாமல் இருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது அனிருத், காவ்யா மாறன் திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கு திருமணமும் வரும் நவம்பர் மாதம் 11-ஆம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெறுவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த திருமண நிகழ்வில் இரு குடும்பத்தினரின் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 21ஆம் தேதி அனிருத், காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வு சென்னையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற உள்ளது.