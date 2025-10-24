ETV Bharat / entertainment

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி!

திருச்செந்தூர் முருகன் நல்ல பெரிய வாய்ப்புகளை கொடுத்துள்ளார் என்றும், நன்றி சொல்ல கோயிலுக்கு வந்துள்ளேன் எனவும் இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி தெரிவித்தார்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 8:54 PM IST

தூத்துக்குடி: ’கருப்பு’ திரைப்பட இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி திருச்செந்தூர் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது. இக்கோயில் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தளமாக விளங்கி வரும் நிலையில், இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் மற்றும் திரை பிரபலங்கள் வருகை தருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகர் யோகி பாபு உள்ளிட்ட நடிகர், நடிகைகள் பலர் அவ்வப்போது திருச்செந்தூர் கோயிலில் தரிசனம் செய்கின்றனர்.

இந்நிலையில், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நடிகரும், இயக்குநருமான ஆர்.ஜே. பாலாஜி இன்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார். இதனையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழாவின் போது சுவாமி தரிசனம் செய்தது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. திருச்செந்தூர் முருகன் நல்ல பெரிய வாய்ப்புகளை கொடுத்துள்ளார். நன்றி சொல்ல கோயிலுக்கு வந்துள்ளேன்” என்றார்.

இதனிடையே ஆர்.ஜே. பாலாஜி அருகில் இருந்த ஒரு மூதாட்டியை அழைத்து கந்த சஷ்டி திருவிழாவிற்கு மௌன விரதம் இருந்து வருகிறார் என தெரிவித்தார். இதனையடுத்து அந்த மூதாட்டியின் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் பெற்று, கையில் இருந்த பிரசாதத்தை அந்த மூதாட்டிக்கு கொடுத்தார்.

மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படம் குறித்து பேசிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி, “மூக்குத்தி அம்மன் இரண்டாவது பாகத்தை இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்குகிறார். அத்திரைப்படத்தில் நயன்தாரா நடித்து வருகிறார். அந்தப் படத்திற்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை. இருந்தாலும் படத்தை தொடங்கும் போது என்னிடம் தெரிவித்தனர். அந்த படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: திருச்செந்தூரில் யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்கிய கந்தசஷ்டி திருவிழா!

ஆர்.ஜே.பாலாஜி தற்போது சூர்யா, த்ரிஷா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் கருப்பு படத்தை இயக்கி வருகிறார். இப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் அல்லது அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கருப்பு படத்திற்கு இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து வரும் நிலையில், முதல் சிங்கிள் ’god mode’ தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியானது. இப்பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. பிரபல நடிகர் சூர்யா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் நடித்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TIRUCHENDUR MURUGAN TEMPLE
KARUPPU MOVIE
ஆர் ஜே பாலாஜி
கருப்பு திரைப்படம்
DIRECTOR RJ BALAJI

