ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் இணைந்து பார்க்கும் படமாக 'கருப்பு' உள்ளது; இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி பெருமிதம்
'கருப்பு' திரைப்படம் முழுக்க முழுக்க மக்களுக்காக எடுக்கப்பட்டது என்று அப்படத்தின் இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 22, 2026 at 8:31 PM IST
திருப்பூர்: பெரிய திருவிழா போன்று ஒட்டுமொத்தக் குடும்பமும் இணைந்து பார்க்கும் படமாக 'கருப்பு' அமைந்துள்ளதாக இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் சாய் அபயங்கர் இசையில் ட்ரீம்ஸ் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான 'கருப்பு' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகின்றது. உலகம் முழுவதும் 'கருப்பு' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலில் ரூபாய் 200 கோடியைக் கடந்துள்ளது. இந்தியாவில் மட்டும் ரூபாய் 132 கோடிக்கு மேல் வசூலாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி தலைமையிலான படக்குழுவினர், தமிழ்நாடு முழுவதும் திரையரங்களுக்கு சென்று ரசிகர்களுடன் திரைப்படத்தைக் கண்டுக்களித்தும், அவர்களுடன் கலந்துரையாடியும் வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், திருப்பூர் ஸ்ரீ சக்தி திரையரங்கிற்கு ஆர்.ஜே.பாலாஜி தலைமையிலான படக்குழுவினர் இன்று (மே 22) வருகை தந்திருந்தனர். படத்தின் வெற்றியை பொதுமக்களுடன் இணைந்துக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த திரைப்பட இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி, "எனக்கு ஆன்மீகப் பற்று அதிகம். திரையரங்குகளில் மக்கள் காட்டும் ஆதரவைப் பார்க்கும்போது அவர்களுக்கும் பக்தி அதிகம் என்பது புரிகிறது. நான் இதுவரை இரண்டு பக்திப் படங்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளேன். கருப்புசாமி என்பது சாதி மதங்களைக் கடந்து நம் ஊர்களின் எல்லையைக் காக்கும் ஒரு கடவுள்.
மக்கள் தங்களது சொந்த ஊரைவிட்டு வெளியே செல்லும்போதும், உள்ளே வரும்போதும் வழிபடும் ஒரு தெய்வம் என்பதால், மக்கள் இதனைத் தங்களின் சொந்தப் படமாகக் கருதித் திரையரங்குகளில் கொண்டாடி வருகின்றனர். படத்தில் வசூல் சாதனையைப் பொறுத்தவரை ஒரு அற்புதமான உணர்வைத் தருகிறது. நீங்கள் கேள்வி கேட்கும்போதே உங்கள் முகத்தில் இருக்கும் மகிழ்ச்சி எங்களின் உழைப்பிற்குச் சான்றாக உள்ளது. இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்களில் பார்ப்பதுபோல் ஒவ்வொரு திரையரங்கிலும் மக்கள் சாமியாடி திருவிழா போல் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தைக் காசு கொடுத்து எங்களால் வரவழைக்க முடியாது. இது மக்களின் உண்மையான அன்பு. கடந்த சில மாதங்களாகத் தேர்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் மக்கள் மன அழுத்தத்தில் இருந்த நிலையில், தற்போது கோடை விடுமுறையைக் கழிக்கக் குடும்பங்களுடன் திரையரங்குகளுக்கு வரத் தொடங்கி உள்ளனர். இந்த படம் விமர்சகர்களுக்காகவோ அல்லது ஆன்லைனில் இருப்பவர்களுக்காகவோ எடுக்கப்பட்டது அல்ல.
இது முழுக்க முழுக்க மக்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு பெரிய திருவிழா போன்று ஒட்டுமொத்தக் குடும்பமும் இணைந்து பார்க்கும் படமாக 'கருப்பு' அமைந்துள்ளது. தேர்தல் முடிந்து கோடை விடுமுறையும் தொடங்கியுள்ள இந்தச் சரியான நேரத்தில் படம் வெளியாகி இருப்பது கடவுளின் அருளால் தான்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.