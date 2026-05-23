ரூ.200 கோடி வசூலை தாண்டிய கருப்பு படம் - நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்த சூர்யா

தமிழகத்தில் மட்டும் கருப்பு படம் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

கருப்பு திரைப்படத்தின் நன்றி தெரிவிப்பு நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சூர்யா (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 23, 2026 at 5:22 PM IST

சென்னை: கருப்பு திரைப்படம், கடந்த ஒரு வாரத்தில் ரூ.207 கோடி வசூலை எட்டியுள்ள நிலையில், வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு நடிகர் சூர்யா நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யாவின் நடிப்பில் உருவான கருப்பு திரைப்படம் இம்மாதம் 14-ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

பல்வேறு காரணங்களால் படம் திட்டமிட்டபடி வெளியிட முடியாமல் போனது. இதனால் ஜனநாயகன் திரைப்படம்போல கருப்பு திரைப்படமும் முடங்கி விடுமோ? என சூர்யாவின் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

ஒருவழியாக கருப்பு திரைப்படம், மே மாதம் 15-ஆம் தேதி வெளியானது. படத்தில் ஆக்சன், காமெடி, கோர்ட் டிராமா, இறை நம்பிக்கை என படம் முழுவதும் ரசிகர்களை கவரும் வண்ணம் காட்சிகள் அமைந்திருந்ததால், கருப்பு படம் வெற்றி திரைப்படம் ஆனது. படம் வெளியான ஒரு வாரத்ததில் ரூ.207 கோடி வசூலை எட்டியுள்ளது என்று படக்குழு பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளது.

பட வசூல் தொடர்பான விரிவான விவரங்கள்

‎உலகளாவிய மொத்த வசூல் மொத்தம் ரூ.207 கோடி. தமிழகத்தில் மட்டும் இப்படம் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் ரூ.78 கோடி வரை படத்திற்கு வசூலாகி உள்ளது. படம் வெளியான 3 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் ரூ. 120.75 கோடி வசூல் செய்திருந்தது.

‎‎இந்த நிலையில் கருப்பு திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு பக்க பலமாக இருந்த செய்தியாளர்களை அழைத்து நடிகர் சூர்யா புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.

சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்ற நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சியில், நடிகர் சூர்யா பேசுகையில், "‎குறுகிய நேரத்தில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட படம் கருப்பு. சமீபமாக நான் எந்தப் திரைப்படத்தையும் சுலபமாக ஏற்பதில்லை.

‎இந்த படத்தின் கிளைமாக்ஸ் பாடலை எடிட் செய்து கொண்டிருக்கும்போது, 5 மாதங்களுக்கு பிறகு எனது உதவியாளரின் ஆலோசனையின் பேரில் காட்சிகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு மீண்டும் படப்பிடிப்பு செய்யப்பட்டது. ‎‎அவர் கொடுத்த ஆலோசனை போன்று படம் பார்த்த அனைவரும் கிளைமாக்ஸ் காட்சி தான் மிகவும் நன்றாக உள்ளது என்று தெரிவித்தனர்.

‎இந்த திரைப்படம் முழுவதும் ஆர்.ஜே.பாலாஜியின் பார்வையில் மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டது. எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்து என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியாது. சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அமையும். ஒருவேளை அமையும் பட்சத்தில் நிச்சயம் இரண்டாம் பாகம் உருவாகவும் வாய்ப்பிருக்கிறது" என்றார்.

