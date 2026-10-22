ஓடிடியில் வெளியாகும் ’டோரதி’ - எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
நானி, கயாடு லோஹர், மோகன் பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’தி பாரடைஸ்’ திரைப்படம் இன்று ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 1:26 PM IST
சென்னை: இந்த வாரம் ஓடிடியில் டோரதி மற்றும் தி பாரடைஸ் ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகின்றன.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், சனந்த், ரிஷிகாந்த், முத்துகுமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’டோரதி’. இது கார்த்திக் சுப்புராஜின் 10-வது திரைப்படம் ஆகும். மூன்றாம் பாலினத்தவர்களை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட டோரதி திரைப்படம், பல்வேறு விவாதங்களையும், விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டது.
அதே நேரத்தில் நல்ல விமர்சனங்களையும், வசூலையும் பெற்றது. டோரதி திரைப்படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பு குறித்து இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் கூறுகையில், இந்த திரைப்படத்தின் கடைசி பத்து நிமிடத்தை மக்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் என பயந்தேன். இருப்பினும் தற்போது அதனை ரசிகர்கள் உணர்ந்துள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது என்றார். இந்த படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசை மற்றொரு பலமாக அமைந்தது. இந்த திரைப்படத்தில் முதல் சிங்கிளாக வெளியான ‘கல்யாண விருந்து’ பாடல் மூலம் இந்த படம் ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றது.
Nothing comes between true friendship 🫶 https://t.co/kbscqkkOUi— Netflix India South (@Netflix_INSouth) October 20, 2026
தொடர்ந்து ’முத்துமணி’ பாடலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த பாடலை கேட்கும் போது, பழைய இளையராஜா பாடலை கேட்பது போல் உள்ளது என ரசிகர்கள் பாராட்டினர். படத்தில் இசை மட்டுமின்றி, ரிஷிகாந்த், சனந்த் ஆகியோரது நடிப்பும் இப்படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றியது.
இந்த நிலையில் டோரதி திரைப்படம் நாளை (அக்.23) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது. தியேட்டர்களில் டோரதி திரைப்படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்த நிலையில், ஓடிடி பார்வையாளர்கள் மத்தியில் இப்படம் பேசுபொருளாகுமா என படக்குழு எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.
ஓடிடியில் வெளியாகும் நானியின் ’தி பாரடைஸ்’
ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் நானி, கயாடு லோஹர், மோகன்பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘தி பாரடைஸ்’ கடந்த செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது பாரடைஸ் திரைப்படம். 1980-களில் செகந்திராபாத் பகுதியில் வாழ்ந்த சவாரி பழங்குடியின மக்களின் வாழ்க்கையையும், அவர்களின் போராட்டத்தை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டது. இப்படத்தில் நானியின் வித்தியாசமான தோற்றம் வெளியானது முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
This Paradise is under construction & revolution 😎🐦⬛ https://t.co/b8Xc2ftcRD— Netflix India South (@Netflix_INSouth) October 22, 2026
|இதையும் படிங்க: பெற்றோர் மற்றும் மனைவி குறித்து ‘ராமாயணா’ மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம் - ஏ.ஆர்.ரகுமான் புகழாரம்
தொடர்ந்து அனிருத் இசையில் உருவான ’aaya sher' பாடலும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானது. ஆனால் இப்படம் வெளியான பிறகும் எதிர்மறை விமர்சனங்களை பெற்றது. இந்நிலையில், ஓடிடி வெளியான பிறகு இப்படம் வரவேற்பை பெறும் என படக்குழு நம்பிக்கையில் உள்ளனர். அதன்படி தி பாரடைஸ் திரைப்படம் இன்று நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.