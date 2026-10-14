மோகன். ஜி பேச்சு திருநங்கைகளுக்கு எதிரான வன்முறை - இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் கடும் கண்டனம்
எப்படி மத ரீதியாகவோ, சாதி ரீதியாகவோ தவறான கருத்தை தெரிவித்தால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதோ, அதேபோன்று இது போன்ற கருத்து கூறுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 10:32 AM IST
சென்னை: 'டோரதி' படத்தை மேற்கோள்காட்டி திருநங்கைகள் குறித்து தவறான வகையில் பேசியதாக இயக்குநர் மோகன்.ஜி-க்கு கார்த்திக் சுப்புராஜ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், “டோரதி படத்தை மிகப்பெரும் வெற்றிப் படமாக மாற்றிய மக்களுக்கு நன்றி. படம் வெளியாகி 10 நாட்களுக்கு மேல் ஆன நிலையில், திரையரங்களுக்கு சென்று ஆடியன்ஸ் வரவேற்பை பார்த்த போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. பலர் இந்த படத்துடன் உணர்வுப்பூர்வமாக இணைத்து பார்த்த நிலையில், சிறிய மாற்றமே தெரிந்தது.
டோரதி குறித்து வெறுப்புணர்வு
அதுமட்டுமின்றி, டோரதி திரைப்படம் வெளியாவதற்கு முன்பும், வெளியான பின்னரும் குறிவைத்து வெறுப்புணர்வை பரப்பி வந்தனர். அதனை நான் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. ஏனென்றால், ஒரு திருநங்கை தொடர்பான கதையை சினிமாவாக எடுத்து வெற்றி பெற்றுவிடக் கூடாது என்பதில் மும்முரமாக இருந்தனர். ஆனால் டோரதி திரைப்படம் வெற்றி பெற்றது. இதனிடையே நேற்று எனது குழுவில் இருந்து இயக்குநர் மோகன். ஜி பேசிய வீடியோவை காண்பித்தனர்.
I Strongly Condemn.... https://t.co/u8n6StgXpg— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) October 13, 2026
அந்த வீடியோவில், டோரதி திரைப்படம் தொடர்பான விவாதத்தில், நேஹா என்ற திருநங்கை அக்காவிடம் படம் குறித்து மோகன். ஜி நிறைய விமர்சனம் செய்தார். அது பிரச்சனையில்லை. அதன்பின்னர் அவர்களிடம், திருமணம் செய்து கொண்டு என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்? என மோகன். ஜி என கேள்வி எழுப்புகிறார். அதற்கு ஒருவர் திருநங்கையை திருமணம் செய்து கொண்டு அன்பை பகிர்ந்து கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துவார்கள் என அந்த அக்கா தெளிவாக பதிலளிக்கிறார்.
குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா?
ஆனால், மோகன். ஜி மீண்டும் மீண்டும் அதே கேள்வியை கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார். அவர் இறுதியாக ’உங்களால் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு ஒரு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியுமா’ என்பதே அவருடையை கேள்வியின் நோக்கமாக இருந்தது.
அது கேள்வியாக இல்லாமல் ஒரு அவமதிப்பாக இருந்தது. அனைவரையும் சமமான மனிதர்களாக பார்க்க வேண்டும் என நாங்கள் டோரதி படம் மூலம் கூறியுள்ளோம். ஆனால் ஒரு பொதுவான தளத்தில் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்புவது அந்த திருநங்கை அக்கா மீது செலுத்தப்படும் மனரீதியான வன்முறை.
நடவடிக்கை வேண்டும்
இயக்குநர் மோகன். ஜி-யின் இந்த செயலை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். நீங்கள் படம் குறித்து என்ன வேண்டுமானாலும் விமர்சனம் செய்யுங்கள். நான் கவலைப்பட மாட்டேன். ஆனால் மனிதம் என்று உள்ளது, திருமணம் செய்து குழந்தை பெற்றுக் கொள்வது தான் மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா?” என கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து பேசிய கார்த்திக் சுப்புராஜ், “ஏன் நாய், பன்றி போன்ற விலங்குகளும் தான் குழந்தை பெற்று கொள்கிறது.
அது தான் மனிதர்களின் உச்சபட்ச இலக்கா? அன்பை பகிர்ந்து கொண்டு வாழ்வோம் என திருநங்கை மீண்டும் கூறுகையில், இவர் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியுமா என கேட்கிறார். எப்படி மத ரீதியாகவோ, சாதி ரீதியாகவோ தவறான கருத்தை தெரிவித்தால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதோ, அதேபோன்று இது போன்ற கருத்து கூறுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
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ஏனென்றால், ஒருவரை பாலின ரீதியாக மனதை புண்படுத்தும் வகையில் பேசி அவமானத்திற்கு உள்ளாக்குவது மிகவும் தவறான விஷயம். இதுபோன்று எவரும் செய்யாதீர்கள். மேலும், இதுபோன்று வெளிப்படையாக ஒருவரை பேசுவதை அனுமதித்து நாம் கடந்து செல்கிறோம் என்பது எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது. தொலைக்காட்சியில் உங்களுக்கு எதிரில் உள்ள ஒரு மனிதரை இவ்வாறு பேசி மனம் வருந்த வைப்பதற்கு யாரும் உரிமை கொடுக்கவில்லை” என கூறியுள்ளார்.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில், இளையராஜா இசையில், கீர்த்தி சுரேஷ், சனந்த், ரிஷிகாந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த டோரதி திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியானது. இப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், கதைக்கரு குறித்து பல்வேறு விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.