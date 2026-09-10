’சர்தார் 2’ திரைப்படம் ஆன்லைன் விமர்சனம்: கம்பேக் கொடுப்பாரா கார்த்தி?
பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, மாளவிகா மோகனன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘சர்தார் 2’ திரைப்படம் சாம் சி.எஸ் இசையமைக்கும் 100வது திரைப்படம் ஆகும்.
Published : September 10, 2026 at 11:34 AM IST
சென்னை: ’சர்தார்’ பட வெற்றியை தொடர்ந்து நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் ‘சர்தார் 2’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
’சர்தார் 2’ திரைப்படம் பார்த்த ஆன்லைன் விமர்சகர்கள் தங்களது விமர்சனத்தை பதிவிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், விமர்சகர் கிறிஸ்டோஃபர் கனகராஜ் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “கார்த்தி இரட்டை வேடத்தில் வேறுபாடு காட்டி சிறப்பாக நடித்துள்ளார். எஸ்.ஜே.சூர்யா கதாபாத்திரம் பலவீனமாக உள்ளது.
#Sardar2 - Karthi justifies d dual roles. SJ. Surya characterzn weak. Poor BGM, CGI. Gud thing is No Deviation from d core spy plot with unwanted songs/luv track. Antibiotics Message Nice. Convenient writing, 0 Logic, no twists, Lengthy & Pointless Action blocks. DISAPPOINTMENT!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) September 10, 2026
பின்னணி இசை, கிராஃபிக்ஸ் சரியாக இல்லை. உளவாளி தொடர்பான கதையில் இருந்து தடம் மாறாமல் இருப்பது படத்தின் பாசிட்டிவ். தேவையில்லாத இடத்தில் பாடல்கள் உள்ளது. ஆண்டிபயோடிக்ஸ் மருந்து குறித்து நல்ல கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் படம் லாஜிக், ட்விஸ்ட் இல்லாமல், நீளமாக ஓடுகிறது. சர்தார் 2 திரைப்படம் ஏமாற்றம் அளித்தது” என கூறியுள்ளார்.
#Sardar2 REVIEW : A Stylish Action Entertainer With Strong Ideas!— Jashwanth Reddy (@Dir_jashwanth) September 10, 2026
PS Mithran delivers an engaging narrative with an interesting setup, meaningful themes, and plenty of action. The film takes its story seriously and builds a solid emotional core around its characters. The…
சர்தார் 2 படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் ஜஷ்வந்த் ரெட்டி வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “சிறப்பான கருத்துடன் கூடிய ஆக்ஷன் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் சர்தார் 2. மக்களை கவரும் கதைக்களத்தை சுவாரஸ்யமான பின்னணியுடன் இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் உருவாக்கியுள்ளார்.
#Sardar2 Promising Ideas, Lifeless Execution!— Venky Reviews (@venkyreviews) September 10, 2026
An interesting start dives straight into the story, but the over the top execution never really engages. PS Mithran comes up with a few promising ideas and a decent message, but the narration is childish and unconvincing. Film is…
மேலும் இப்படத்தின் கேரக்டர்களில் உள்ள உணர்வுகள் பலமாக உள்ளது. சர்தார் 2 படத்தில் நடிகர்களின் நடிப்பு, தயாரிப்பு, ஆக்ஷன் காட்சிகள், மற்றும் சாம் சி.எஸ் இசை ஆகியவை ஒட்டுமொத்தமாக அனுபவத்தை மேம்படுத்துகிறது. அதே நேரத்தில் திரைக்கதை சற்று பொறுமையாக சென்றாலும், விஷ்வல் மற்றும் தயாரிப்பு பிரமாண்டம் ஆகியவை படத்தின் பாசிட்டிவ். சர்தார் 2 திரையரங்கில் நல்ல அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
சர்தார் 2 திரைப்படம் தனியார் ஊடக நிறுவனம் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், ”மிகப்பெரும் ஸ்பை த்ரில்லராக உருவாக வேண்டிய சர்தார் 2 திரைப்படம், சலிப்பூட்டும் காட்சியமைப்பால் ஒரு குழப்பமான திரைப்படமாக வந்துள்ளது. கார்த்தி இரட்டை கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார்.
அது படத்திற்கு ஒரு பாசிட்டிவ். ஆனால் எஸ்.ஜே.சூர்யா கதாபாத்திரம் பலவீனமாக உள்ளது. பின்னணி இசை மற்றும் தரம் குறைவான கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகளால் படம் நீளம் அதிகமாக உள்ளது போன்று தோன்றுகிறது. மேலும் படத்தின் திரைக்கதை தடம் மாறாமல் அமைந்தது படத்திற்கு மற்றொரு பாசிட்டிவ்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
#Sardar2 Review: Ambition Without Ability— Telugu360 (@Telugu360) September 10, 2026
Telugu360 Rating: 1.75/5
Sardar 2 wants to be a massive, intelligent spy thriller. Instead, it ends up as a bloated, logic-defying mess with shockingly poor execution.
Karthi justifies the dual roles and is one of the few positives.…
சர்தார் 2 குறித்து பிரபல ஆன்லைன் விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “சர்தார் 2 படத்தின் கதை கவனிக்கும் வகையில் இருந்தாலும், கூறப்பட்ட விதத்தில் தோல்வி அடைந்துள்ளது. படத்தின் ஆரம்பம் முதலே கதைக்குள் நேரடியாக செல்கிறது. பி.எஸ்.மித்ரன் நம்பிக்கைக்குரிய கருத்துடன் கதையை உருவாக்கியுள்ளார்.
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ஆனால் திரைக்கதை கூறப்பட்ட விதம் நம்பும்படியாக இல்லை. படத்தின் நீளம் அதிகமாக உள்ளது. அதேபோல் சாம் சி.எஸ் இசை கவரவில்லை. அதே நேரத்தில் தயாரிப்பு வடிவமைப்பு மற்றும் ஆக்ஷன் காட்சிகள் நன்றாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றிக்கான அனைத்து அம்சங்களும் கதையில் உள்ளது. ஆனால் சர்தார் 2 ஏமாற்றம் அளிக்கிறது” என கூறியுள்ளார்.
பிரிண்ட்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி, மாளவிகா மோகனன், எஸ்.ஜே. சூர்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’சர்தார் 2’ திரைப்படம் இன்று தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.