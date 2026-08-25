பிகினி ஆடையில் ராக்கி விளம்பரம்| நடிகை கீர்த்தி சனோனுக்கு கங்கனா ரனாவத் கண்டனம்
வரும் ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் சகோதரத்துவ உறவை போற்றும் வகையில், ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
Published : August 25, 2026 at 3:01 PM IST
ஹைதராபாத்: நடிகை கீர்த்தி சனோன் நடித்துள்ள ரக்ஷா பந்தன் விளம்பரத்திற்கு கங்கனா ரனாவத் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
வரும் ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் சகோதரத்துவ பிணைப்பை போற்றும் வகையில், ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இது தொடர்பான ஒரு விளம்பரத்தில் நடிகை கீர்த்தி சனோன் நடித்திருந்தார். அந்த விளம்பரத்தில், கீர்த்தி சனோன் பிகினி ஆடையுடன் அவரது சகோதரராக நடித்துள்ள இளைஞருக்கு ராக்கி கட்டுவது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த விளம்பரத்திற்கு எம்.பியும், நடிகையுமான கங்கனா ரனாவத், கண்டனம் தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், ”பெண்களுக்கு பல விதமான ஆடைகள் தேர்வு செய்ய வாய்ப்புள்ள நிலையில், பாரம்பரியமான திருவிழாவிற்கு கீர்த்தி ஏன் இது போன்று உடை அணிய வேண்டும்?
மேலும் காக்டெய்ல் ஆடைகள் முதல் லெகங்கா சோலிஸ், ஜீன்ஸ் முதல் புடவைகள் வரை, பிகின்ஸ் முதல் சல்வார் கமிஸ் வரை பல ஆடைகள் அணிய நமக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. அவ்வாறு பலவற்றை தேர்வு செய்வதை விட்டு விட்டு, நீங்கள் உங்களது சகோதரருக்கு ஏன் பிகினி ஆடையில் ராக்கி கட்டினீர்கள்? இந்த செயல் வேண்டுமென்றே செய்தது போல் உள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக கீர்த்தி சனோன் நடித்துள்ள விளம்பரத்தை பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலர் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். சிலர், சகோதரருக்கு முன் உள்ளாடை அணிவது தான் ரக்ஷா பந்தனா? நெற்றியில் திலகம் எங்கே? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
அதே நேரத்தில் சிலர் நடிகை கீர்த்தி சனோனுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதில் ஒருவர், இது ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகைக்கான மாடர்ன் விளம்பரம், இதில் பெண்கள் பாரம்பரிய ஆடைகள் அணிய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கக் கூடாது என கூறியுள்ளார்.
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நடிகை கீர்த்தி சனோன் கடைசியாக ஷாகித் கபூர், ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோருடன் ’காக்டெய்ல் 2’ திரைப்படத்தில் நடித்தார்.