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’தமிழக அரசு காலத்தினாற் செய்த நன்றி’ - பாரதிராஜா மணிமண்டபம் குறித்த அறிவிப்புக்கு கமல்ஹாசன் பாராட்டு

பாரதிராஜாவிற்கு மணிமண்டபம் கட்டப்படும் என்ற அறிவித்த தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு என் முதல் மரியாதை என கவிஞர் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.

கமல்ஹாசன் (கோப்புப்படம்)
கமல்ஹாசன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 1:54 PM IST

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சென்னை: மறைந்த பாரதிராஜாவிற்கு தேனியில் ரூ.2.50 கோடி மதிப்பீட்டில், திருவுருவச் சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும் என்ற தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பிற்கு கமல்ஹாசன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்திற்கு பதில் அளித்து பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “ தமிழ்த் திரையுலகை படப்பிடிப்புக் கூடங்களில் இருந்து, கிராமிய சூழலுக்கு நகர்த்தி, இனிய தமிழ் மக்களின் வாழ்வியலை திரைப்படங்களாக உருவாக்கிய வரும், நடிகர், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் எனப் பன்முகம் கொண்டவருமான இயக்குநர் பாரதிராஜாவிற்கு ரூ.2.50 கோடி மதிப்பீட்டில் தேனியில் திருவுருவச் சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

மறைந்த பாரதிராஜாவிற்கு மணிமண்டபம் கட்டப்படும் என்ற தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பிற்கு திரையுலகினர் பலர் நன்றி தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், நடிகருமான கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “மண்வாசனையை திரையில் பதிவு செய்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவிற்கு, அவர் பிறந்த மண்ணிலேயே மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்திருக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுகள். இது காலத்தினாற் செய்த நன்றி” என பாராட்டியுள்ளார்.

கவிஞர் வைரமுத்து வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், “இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவுக்கு மணிமண்டபம் கட்டும் அறிவிப்பை வெளியிட்ட தமிழ்நாட்டு அரசுக்கும், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கும் கோரிக்கையை முதலில் முன்வைத்தவன் என்ற முறையில் என் முதல் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

அல்லி நகரத்தின் கலாசாரத்துக்கு டெல்லி நகரத்து அங்கீகாரம் பெற்றுத்தந்த பெருங்கலைஞர் பாரதிராஜா. அடித்தட்டு மக்களின் கனவுகளை நம்பிக்கைகளை வாழ்வியலை விழுமியங்களைக் காட்சிப்படுத்திய கலைப் பெருமகன். அவருக்கான மணிமண்டபத்தை அவர் பிறந்த தேனி மாவட்டத்திலேயே அமைப்பது என்பது அவருக்கு அரசு வழங்கும் கடைசி மரியாதையாகும். தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு என் முதல் மரியாதை மீண்டும் நன்றி” என தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல் இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “மறைந்த இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவிற்கு ரூ.2.50 கோடியில் மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்த செய்தித்துறை அமைச்சருக்கும், தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கும் தனிப்பட்ட முறையிலும் இயக்குநர் சங்க பொதுச்செயலாளர் என்ற முறையிலும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

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இது “ஒரு படைப்பாளிக்கு அரசு வழங்கும் மிகப்பெரிய கவுரவம்” என தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் ஜாம்பவான் இயக்குநரும், நடிகருமான பாரதிராஜா வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக் குறைவால் கடந்த ஜூன் 10ஆம் தேதி காலமானார். அவரது உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

பாரதிராஜா மணிமண்டபம்
வைரமுத்து
VAIRAMUTHU THANKED TAMILNADU GOVT
KAMALHAASAN
BHARATHIRAJA MEMORIAL HALL

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