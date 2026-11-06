22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் 'சண்டியர்' அவதாரம் எடுக்கும் கமலஹாசன்!
'விருமாண்டி' படத்திற்கு முதலில் 'சண்டியர்' என்று பெயர் வைக்கப்பட்ட நிலையில், அந்த தலைப்பிற்கு புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதால், படத்தின் பெயரை கமல்ஹாசன் 'விருமாண்டி' என்று மாற்றினார்.
Published : November 6, 2026 at 7:49 PM IST
சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் கதாநாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘சண்டியர்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
பண்ணையாரும் பத்மினியும், சித்தா, சேதுபதி, வீர தீர சூரன் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய எஸ்.யு. அருண்குமார் முதன்முறையாக கமல்ஹாசனை வைத்து புதிய படத்தை இயக்க உள்ளார். இந்தக் கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பு வெளியானதில் இருந்தே ரசிகர்கள் மத்தியில் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் மற்றும் டர்மெரிக் நிறுவனங்கள் இணைந்து இப்படத்தை தயாரிக்கின்றன. கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இப்படத்தின் ஆரம்பகட்ட அறிவிப்பை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டது. அப்போது கமல்ஹாசன் கையில் அரிவாளுடன் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் இடம் பெற்றிருந்த புகைப்படம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. 'தோ வாரேன்' என்ற வாசகத்துடன் வெளியான அந்தப் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.
மதுரையை பின்னணியாகக் கொண்டு கிராமத்து ஆக்ஷன் கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. மேலும், கமல்ஹாசன் இதுவரை ஏற்றிராத வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இருப்பினும், நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
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இதற்கிடையே, கமல்ஹாசனின் புதிய தோற்றம் மற்றும் படத்தின் தலைப்பு குறித்த தகவல்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இன்று மாலை 5 மணிக்கு படக்குழுவினர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவதாகப் புதிய போஸ்டர் மூலம் தெரிவித்திருந்தனர்.
'Revenge can only be settled in BLOOD' என்ற வாசகமும் அந்தப் போஸ்டரில் இடம்பெற்றிருந்தது. கமலஹாசன் நாளை தனது 72 வது பிறந்தநாள் கொண்டாட இருக்கக் கூடிய சூழலில், இன்றைக்கு அவருடைய புதிய படத்தின் அறிவிப்பு அவரின் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சண்டியர் தலைப்புக்கு எதிர்ப்பு
கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14-ஆம் தேதி பொங்கல் வெளியீடாக திரைக்கு வந்த விருமாண்டி திரைப்படத்திற்கு முதலில் சண்டியர் என்ற பெயரையே கமல்ஹாசன் வைத்தார். இருப்பினும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனர் கிருஷ்ணசாமி, இந்த தலைப்பிற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இதனால் சண்டியர் என்ற பெயரை மாற்றி, விருமாண்டி என்ற பெயரோடு படம் வெளியானது.
இந்நிலையில், 22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் தனது படத்திற்கு மீண்டும் 'சண்டியர்' என்ற பெயரை கமல்ஹாசன் சூட்டியுள்ளார். இந்த முறை சண்டியர் சிரமமில்லாமல் திரையரங்கிற்கு வருவாரா? என்ற எதிர்ப்பார்ப்பு தற்போது அதிகம் எழுந்துள்ளது.