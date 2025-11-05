ரஜினியின் 173 ஆவது திரைப்படத்தை தயாரிக்கும் கமல்ஹாசன்!
ரஜினிகாந்தின் 'Thalaivar 173' திரைப்படம் 2027 பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார்.
Published : November 5, 2025 at 8:47 PM IST
சென்னை: ரஜினிகாந்தின் அடுத்த படத்தை (Thalaivar 173) சுந்தர் சி இயக்க, நடிகர் கமல்ஹாசன் தயாரிக்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ரஜினிகாந்தின் கூலி திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், அடுத்ததாக 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியாகும் என ரஜினிகாந்த் தெரிவித்து இருந்தார்.
இதற்கிடையே ரஜினியின் அடுத்த திரைப்படம் தொடர்பாக பல்வேறு விதமான செய்திகள் ஒவ்வொரு நாளும் வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தன. அந்த வகையில் கடந்த காலங்களில் ரஜினியும், கமலும் இணைந்து பல வெற்றி படங்களை கொடுத்துள்ளனர். இந்நிலையில், பல ஆண்டுகள் கழித்து இருவரும் மீண்டும் இணைய போவதாக செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருந்தது.
இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் கமல்ஹாசன் ரஜினியுடன் இணைந்து நடிக்க இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். மேலும் அந்தப் படத்தினை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க இருப்பதாகவும், அதற்காக லோகேஷ் கனகராஜின் 'கைதி 2' திரைப்படம் இயக்கும் பணிகள் தள்ளிப்போனதாகவும் சொல்லப்பட்டது.
இந்த நிலையில், ரஜினிகாந்தின் அடுத்த படத்தை (Thalaivar 173) சுந்தர் சி இயக்க இருப்பதாகவும், இத்திரைப்படம் வழக்கமான சுந்தர் சி பாணியான குடும்பப் பாங்கான நகைச்சுவை திரைப்படமாக இருக்கும் எனவும் தெரிய வந்துள்ளது.
இதையும் படிங்க: தமிழ் நடிகைகள் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியவில்லையா? இயக்குநர் மாரி செல்வராஜிற்கு பிரபல நடிகை கேள்வி!
இதையும் படிங்க: ’கலைஞனுக்கு மதம் கிடையாது’ - கோயிலுக்கு சென்று வழிபட்ட பாடகர் மனோ பேட்டி!
இதில் கூடுதல் சிறப்பாக இப்படத்தினை ரஜினிகாந்தின் நீண்ட கால நண்பரும், நடிகருமான கமல்ஹாசன் தயாரிக்கிறார். இது குறித்து கமல்ஹாசன் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு செய்து உள்ளார். இத் திரைப்படம் 2027 பொங்கலுக்கு வெளியாகும் எனவும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும் கமல்ஹாசன் தனது அறிக்கையில் அவரது கைப்பட கவிதை ஒன்றை எழுதி மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து உள்ளார். அருணாச்சலம் திரைப்படத்திற்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் மற்றும் சுந்தர் சி காம்போ இணைந்துள்ளது. அதேபோல அன்பே சிவம் திரைப்படத்தை கமல்ஹாசனை வைத்து சுந்தர் சி இயக்கியிருந்தார். இந்தப் படத்தில் சுந்தர் சி இயக்குநராக கமல்ஹாசனுடன் பணியாற்ற இருக்கிறார்.
ரஜினியும், கமலும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இணைந்து நடிப்பார்கள் என எதிர்பார்ப்பு இருந்து வந்த நிலையில், ரஜினியின் படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கவுள்ளதாக தற்போது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது.