பழம்பெரும் இயக்குநர் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவின் உடல் சென்னையில் தகனம் - நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய கமல் புகழாரம்
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் 60க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியவர் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ்.
Published : October 4, 2026 at 5:30 PM IST
சென்னை: இந்தியத் திரைப்படத் துறையின் பன்முகத்தன்மை கொண்ட மூத்த இயக்குநர் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவின் (94) உடல் இன்று பிற்பகல் 2 மணியளவில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
அவரது உடலுக்கு நேரில் சென்று மரியாதை செலுத்திய நடிகர் கமல் ஹாசன், அவர் இயக்கிய அனைத்துத் திரைப்படங்களும் முக்கியமான திரைப்படங்கள் தான் என்று சிங்கீதம் சீனிவாச ராவிற்கு புகழாரம் சூட்டினார்.
சென்னையில் நேற்று காலமான சிங்கீதம் சீனிவாச ராவின் உடல், சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் திரையுலகினர் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை தொடர்ந்து இன்று பிற்பகல் 2 மணி அளவில் அவரது இல்லத்தில் இறுதி சடங்குகள் செய்யப்பட்டு நெசப்பாக்கத்தில் உள்ள மின் மயானத்தில் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
முன்னதாக, சிங்கீதம் சீனிவாச ராவின் உடலுக்கு, நடிகர் கமல் ஹாசன் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அதன் பிறகு அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, "சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் உடன் நட்பு என்று சொல்வதற்கு வயது எனக்கு பொருந்தாது. ஆனாலும் அதுதான் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற உறவு. எல்லோருக்கும் மிகச்சிறந்த உதாரணம் அவர்.
அவர் இயக்கிய எல்லா திரைப்படங்களும் முக்கியமான திரைப்படங்கள். என் வாழ்க்கையில் என்னை செதுக்கிய பலரில் இவரும் ஒருவர். மனதில் பட்டதை சொல்லக்கூடியவர். அதுதான் அவரது இளமையின் பொருள், ரகசியமும் கூட" என்று புகழாரம் சூட்டினார்.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి 🙏— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் 60க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியவர் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ். நடிகர் கமல்ஹாசன் உடன் இவர் இணைந்து பணியாற்றிய படங்கள், இந்திய திரைத்துறையில் புத்தாக்க முயற்சியாக மட்டுமன்றி முத்திரைப் படங்களாகவும் அமைந்தன. ராஜ பார்வை படத்தில் தொடங்கிய இவர்களது கூட்டணி, பேசும் படம், அபூர்வ சகோதரர்கள், மைக்கேல் மதன காமராஜன், மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் என தொடர்ந்து, இந்த அனைத்தும் வெற்றி படங்களாகவும் அமைந்தன.
சிங்கீதம் சீனிவாசராவ் மறைந்து விட்டார் இறுதி நாட்கள் வரை கலைத் தளத்தில் இயங்கிக்கொண்டே இருந்த 95 வயதுத் தொன்மம் அவர் அவர் இயக்கிய படங்களெல்லாம் பாடங்களாய் விளங்கத்தக்கவை ராஜாஜியின் திக்கற்ற பார்வதியை இயக்கி தேசிய விருது பெறச்செய்தவர் ராஜபார்வையின் அந்தி மழை பொழிகிறது பாடலை மறக்கமாட்டேன் இசைக் கவிதையாகிய அந்தப் பாடலை நகரும் ஓவியமாய் வடித்துக் காட்டினார் கடைசிப் படத்தை இயக்கிய போது அவரது வயது 94 ஓர் இந்தியக் கலைஞர் இறந்துவிட்டார் எத்துணை புகழ் பெற்றவராயினும் இறந்த நாளோடும் இறுதிச் சடங்கு நாளோடும் கொடுக்கப்படும் ஊடகவெளிச்சம் அடுத்த நாளே அணைக்கப்படுகிறது அதன் பிறகு மனிதன் செயல்களால் மட்டுமே தன்னை நினைவூட்டுகிறான் சிங்கீதம் சீனிவாசராவின் கலைச் செயல்கள் அவரை நினைவூட்டும் ஆழ்ந்த இரங்கலும் அஞ்சலியும்— வைரமுத்து (@Vairamuthu) October 4, 2026
சமீபத்தில் இவரது 94 வது வயதில், இளைய தலைமுறையின் காதலை மையமாகக் கொண்ட சிங்கீதம் என்ற பேண்டஸி மியூசிக்கல் திரைப்படத்தை இயக்கி இந்திய அளவில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினார். அவரது இழப்பிற்கு திரையுலக பிரபலங்களான சீனு ராமசாமி, ஜூனியர் என்டிஆர், வைரமுத்து, குஷ்பு சுந்தர், தேவி ஸ்ரீ பிரசாத், மஞ்சு விஷ்ணு உள்ளிட்டோர் சமூக வலைதளங்களில் தங்களுடைய இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர்.
Extremely saddened at the demise of a genius filmmaker, Shri #SingeethamSrinivasaRao gaaru. A man who knew his craft so well but never gloated about it. A simple man at heart with a fantastic sense of comedy. Had the privilege of working with him in one of the best of my career, #michaelmadanakamarajan . Rest in peace Sir. You have left behind a legacy and large shoes which won't be filled by anyone.. we will miss you. Om Shanthi 🙏🙏🙏🙏🙏— KhushbuSundar (@khushsundar) October 4, 2026
|இதையும் படிங்க : சென்னை அரசு கவின் கலைக் கல்லூரியின் 175-வது ஆண்டு விழா - நினைவலைகளை பகிர்ந்த நடிகர் சிவகுமார்