Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / entertainment

'ரஜினிகாந்துக்கு பிடிக்கும் வரை கதை கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம்'... கமல்ஹாசன் ஓபன் டாக்!

பீகார் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வெற்றி நேர்மையாக வந்ததா என்பதை பார்க்க வேண்டும் என கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் கமல்ஹாசன்
நடிகர் கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ரஜினிகாந்துக்கு பிடிக்கும் வரை கதை கேட்டுக் கொண்டே இருப்போம் என ’தலைவர் 173’ படம் குறித்து கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ”பீகார் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், நேர்மையாக நடந்ததா என்பதைதான் நாம் பார்க்க வேண்டும். அது மாபெரும் வெற்றி தான். வெற்றியாளர்களின் சந்தோஷம் அது. அதில் நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கிறதா என்று ஆராய வேண்டும்” என்றார்.

வாக்காளர் சிறப்புத் திருத்தம் குறித்து கேட்டபோது, “எஸ்ஐஆர் குறித்து அனைவருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும், என்னால் முடிந்த வரை நான் செய்கிறேன். நீங்களும் சேர்ந்து அதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எனது தாழ்மையான வேண்டுகோள்” என கூறினார்.

நடிகர் கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், ரஜினியின் அடுத்த திரைப்படம் குறித்து பேசிய கமல்ஹாசன், "எனது தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படத்தில் இருந்து இயக்குநர் சுந்தர் சி விலகியது குறித்து அவர் கருத்து தெரிவித்துவிட்டார். என்னுடைய நட்சத்திரத்திற்கு பிடித்த கதையை எடுப்பது தான் எனக்கு ஆரோக்கியமானது. அதை தான் தற்போது செய்துள்ளோம். ரஜினிகாந்துக்கு பிடிக்கும் வரை கதை கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம்.

புதிய இயக்குநர்களுக்கும் இப்படத்தில் வாய்ப்பு இருக்கிறது. கதை நன்றாக இருக்க வேண்டும். அவ்வளவு தான். மேலும், நானும், ரஜினிகாந்தும் சேர்ந்து நடிப்பதற்கு மற்றொரு கதையை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது என் தயாரிப்பில் அவர் மட்டும் நடிக்கிறார், எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள்” என கூறிவிட்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

முன்னதாக, ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், நேற்று முன்தினம் திடீரென ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்ட இயக்குநர் சுந்தர்.சி, தான் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படத்தை இயக்கப் போவதில்லை எனத் தெரிவித்தார். இதனால் ரசிகர்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இதையும் படிங்க: 1947ஆம் ஆண்டு நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததை வானொலி அறிவித்த பிரபல நடிகர் யார் தெரியுமா?

மேலும், தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமான ரஜினிகாந்த் படத்தை இயக்கப் போவதில்லை என பிரபல இயக்குநர் அறிவித்தது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது. இந்நிலையில், தற்போது ’தலைவர் 173’ படத்தை இயக்கும் இயக்குநர்கள் பட்டியலில் கார்த்திக் சுப்புராஜ் உள்ளிட்ட பல பிரபல இயக்குநர்கள் பெயர்கள் பரிசீலனையில் உள்ளது.

TAGGED:

கமல்ஹாசன்
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்
KAMAL HAASAN
RAJINIKANTH
KAMAL HAASAN ABOUT THALAIVAR 173

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.