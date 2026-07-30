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’தி ஒடிசி திரைப்படம் காலத்தை கடந்து வரலாற்றில் நிற்கும்’ - கமல்ஹாசன் பாராட்டு

கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கத்தில் 70 mm ஐமேக்ஸ் ஃபிலிம் கேமராவில் உருவாக்கப்பட்ட 'தி ஒடிசி' திரைப்படம் இந்தியாவில் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியானது.

நடிகர் கமல்ஹாசன்
நடிகர் கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 2:23 PM IST

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சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள ‘தி ஒடிசி’ படத்தை பாராட்டியுள்ளார்.

’தி ஒடிசி’ (The Odyssey) திரைப்படம் குறித்து கமல்ஹாசன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஹோமர் கற்பனையாக எழுதினார். அதனை நோலன் செய்ய துணிந்தார். இதனை நான் பாராட்டுகிறேன். சினிமா விரும்பிகளே, இந்த படம் காலம் கடந்து வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கும். அனைவரும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம்.

தி ஒடிசி திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் தனது பிரமாண்ட பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், இந்த திரைப்படத்திற்கான எனது பாராட்டு, இந்தியத் திரையரங்குகளில் ரசிகர்களை சென்றடையும். அதனை விரைவில் இங்கு பகிர்கிறேன்” என கூறியுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து கமல்ஹாசன் பதிவில் உள்ள கமெண்ட் பகுதியில், ”கமல்ஹாசனே கூறிவிட்டார் ஒடிசி திரைப்படத்தை பார்க்க வேண்டும்” என அவரை பின் தொடர்பவர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவில் தனது ஒவ்வொரு படங்களிலும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை வித்தியாசமாக கையாளும் நடிகர் கமல்ஹாசன், ஹாலிவுட் சினிமாவின் பிரபல இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் திரைப்படத்தை பாராட்டியுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது. கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கத்தில் எலியட் பேஜ், மேட் டாமன், செண்டயா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த 'தி ஒடிசி’ திரைப்படம் கடந்த ஜுலை 17ஆம் தேதி உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரமாண்டமாக வெளியானது.

சினிமா வரலாற்றில் முதல் முறையாக 70mm ஐமேக்ஸ் ஃபிலிம் கேமராவில் இத்திரைப்படம் படமாக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், ஐமேக்ஸ் நிறுவனம் கிறிஸ்டோஃபர் நோலனிற்காக கேமராவில் ஒரு சில தனித்துவமான மாற்றங்களையும் செய்து கொடுத்துள்ளது.

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அதன்படி, அதிகளவு எடை கொண்ட ஐமேக்ஸ் கேமரா பயங்கர சத்தம் எழுப்பும் என்பதால், எடை குறைவான, சத்தம் எழுப்பாத கேமராக்களை உருவாக்கி வழங்கியுள்ளது. அந்த வகையில் ஒடிசி திரைப்படம் 2 மில்லியன் அடி உயரம் கொண்ட ஐமேக்ஸ் 70MM சினிமா ரீல்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. திரையரங்குகளில் முழு திரையில் தத்ரூபமான அனுபவத்தை தி ஒடிசி திரைப்படம் வழங்கும் என்பதால், இப்படத்தை ஐமேக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

TAGGED:

THE ODYSSEY MOVIE
CHRISTOPHER NOLAN
நடிகர் கமல்ஹாசன்
தி ஒடிசி
KAMAL HAASAN PRAISES THE ODYSSEY

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