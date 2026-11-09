டோக்கியோ திரைப்பட விழாவில் கவனம் ஈர்த்த செழியனின் ‘காகித மலர்’
பாலிவுட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்தியாவில் பல்வேறு மொழிகளிலும் தனித்துவமான திரைப்படங்கள் உருவாகின்றன என்பதை உலக ரசிகர்களுக்குக் காண்பிக்கும் நோக்கில் ‘காகித மலர்’ படம் திரையிடப்பட்டதாக தேர்வுக் குழு உறுப்பினரான கென்ஜி இஷிசாகா குறிப்பிட்டார்.
Published : November 9, 2026 at 8:08 PM IST
சென்னை: டோக்கியோ சர்வதேசத் திரைப்பட விழாவில் மறைந்த இயக்குநர் செழியனின் ‘காகித மலர்’ திரையிடப்பட்டு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
ஒளிப்பதிவாளரும் இயக்குநருமான மறைந்த செழியன் ஒளிப்பதிவு செய்து இயக்கிய ‘காகித மலர்’ (The Paper Flower) திரைப்படம், 39-வது டோக்கியோ சர்வதேசத் திரைப்பட விழாவில் (Tokyo International Film Festival) Asian Future பிரிவில் உலகத் திரையிடலுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டு திரையிடப்பட்டது.
இந்தத் திரைப்படத்தின் உலகத் திரையிடலுக்காக இரண்டு காட்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், இரண்டு காட்சிகளுமே பார்வையாளர்களால் நிரம்பி வழிந்தது படக்குழுவினரிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தத் திரைப்படத்தின் உலகத் திரையிடலில் தயாரிப்பாளர் பிரேமா செழியன் மற்றும் சிங்கப்பூரில் கல்வி பயின்று வரும் அவரது மகள் அதிதா செழியன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். ஜப்பானிய ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் திரைப்படத்தைக் கண்டு ரசித்தனர். படம் நிறைவடைந்ததும் அரங்கில் இருந்த பார்வையாளர்கள் எழுப்பிய பலத்த கைதட்டல்கள் படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பை வெளிப்படுத்தின.
திரையிடலுக்குப் பின்னர் நடைபெற்ற கேள்வி - பதில் நிகழ்ச்சியில் பார்வையாளர்கள் திரைப்படம் தொடர்பாகப் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர். அவற்றுக்குத் தயாரிப்பாளர் பிரேமா செழியனும், அவரது மகள் அதிதா செழியனும் பதிலளித்தனர்.
அப்போது அவர்கள், "திரைப்பட விழாவின் தேர்வுக் குழு உறுப்பினரான கென்ஜி இஷிசாகா (Kenji Ishizaha), ‘காகித மலர்’ திரைப்படத்தை வெகுவாகப் பாராட்டினார்.
டிஜிட்டல் யுகத்தில் குறைந்த பட்ஜெட்டில்கூட மிகச்சிறந்த திரைப்படங்களை உருவாக்க முடியும் என்பதற்கு செழியனின் ‘காகித மலர்’ ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்றும், திரைப்பட உலகின் ரத்தினங்களாக போற்றபப்டும் அருமையான படைப்புகளில் இதுவும் ஒன்று என்றும் பாராட்டினார்.
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மேலும், இந்தியத் திரைப்படங்கள் என்றாலே பெரும்பாலான சர்வதேச ரசிகர்கள் பாலிவுட் திரைப்படங்களையே நினைவுகூரப்பட்டு வந்தன.
பாலிவுட் படங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்தியாவில் பல்வேறு மொழிகளிலும் தனித்துவமான திரைப்படங்கள் உருவாகின்றன என்பதை உலக ரசிகர்களுக்குக் காண்பிக்கும் நோக்கில் ‘காகித மலர்’ படம் இந்த விழாவில் திரையிட தேர்வு செய்யப்பட்டது.
விழாக் குழுவினர் எதிர்பார்த்ததைப் போலவே, திரைப்படத்தைப் பார்த்த பார்வையாளர்கள் ஆச்சரியமடைந்து படத்தை வெகுவாகப் பாராட்டினர்" என்றனர்.