எனக்கு குழந்தை தான் முக்கியம், பிக்பாஸ் வேண்டாம் - ஜாய் கிரிசில்டா விளக்கம்
நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் ’பிக்பாஸ் சீசன் 10’ நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்கும் நிலையில், ஜாய் கிரிசில்டா அதில் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
Published : September 6, 2026 at 10:24 AM IST
சென்னை: பிரபல சினிமா ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்காதது குறித்து பேசியுள்ளார்.
நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் ’பிக்பாஸ் சீசன் 10’ நிகழ்ச்சி இன்று மாலை தொடங்குகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜாய் கிரிசில்டா பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
இதுகுறித்து ஜாய் கிரிசில்டா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “கடந்த சில நாட்களாக நான் பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு செல்வது குறித்த செய்தி வைரலாகி வருகிறது. இதன்மூலம் எனக்கு மக்கள் வழங்கும் அன்பினால் திக்குமுக்காடி போயுள்ளேன். முதலாவதாக என்னை ’பிக்பாஸ் 10’ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க தேர்வு செய்த தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆனால் நான் பிக்பாஸ் 10 நிகழ்ச்சிக்கு செல்லவில்லை என்பதை தெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன். அதற்கு காரணம் எனது மகன் ராகா. ஒரு தாயாக எனது சிறிய வயது மகனை விட்டுவிட்டு பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு செல்வது சரியான முடிவாக இருக்காது என தோன்றுகிறது. எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தபோது, மரியாதையுடன் மறுப்பு தெரிவித்தேன். எனக்கு எனது குழந்தை தான் முக்கியம் என்பதால் வேறு வழியில்லாமல் இந்த முடிவை எடுத்தேன்.
நான் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லவிருப்பதாக வெளியான செய்திக்கு பிறகு, எனக்கு இதுபோன்ற அன்பும், ஆதரவும் கிடைக்கும் என ஒருநாளும் நினைத்ததில்லை. எனக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவும், அன்பும் அளித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெரிய வாய்ப்புகள் வரும் போகும், ஆனால் ஒரு சில முடிவுகளை மனதில் இருந்து எடுக்கிறேன். அந்த வகையில் எனது குழந்தை தேர்ந்தெடுப்பது அவற்றில் ஒன்று” என கூறியுள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த ஆண்டு ஜாய் கிரிசில்டா பிரபல சமையல் கலைஞரும், நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டு, கர்ப்பமாக இருந்த நேரத்தில் ஏமாற்றி சென்றுவிட்டதாக போலீசில் புகார் அளித்தார். பின்னர் போலிசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய நிலையில், ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு பிறந்த குழந்தை தன்னுடையது இல்லை என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கூறியதால், பிரச்சனை மேலும் தீவிரமானது.
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பின்னர் ஜாய் கிரிசில்டா கேட்டுக் கொண்டதன் பேரில், அந்த குழந்தையின் தந்தை என நிரூபிக்க மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் ஜாய் கிரிசில்டா குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தான் தந்தை என நிரூபணமானது. இதனைத்தொடர்ந்து அந்த குழந்தையின் முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்வதாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தெரிவித்தார்.