படைப்பு சுதந்திரத்தை அரசியல் காரணங்களுக்காக முடக்குவதா? விஜய்க்கு ஜோதிமணி எம்.பி. ஆதரவுக்கரம்

அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ ,வருமானவரித்துறை வரிசையில் தணிக்கை வாரியமும் மோடி அரசின் ஆயுதமாகி விட்டது என காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி சாடியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி
காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி (Jothimani X Page)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 8, 2026 at 1:54 PM IST

சென்னை: ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாத நிலையில், படைப்பு சுதந்திரத்தை அரசியல் காரணங்களுக்காக முடக்க நினைப்பது ஆபத்தானது என காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய்யின் கடைசிப் படமான ‘ஜனநாயகன்’, நாளை (ஜன.9) திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் இப்படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ள நிலையில், படத்தை மீண்டும் தணிக்கை செய்யவேண்டி இருப்பதாக மத்திய தணிக்கை வாரியம் நீதிமன்றத்தில் பதிலளித்திருக்கிறது.

இரு தரப்பு வாதங்களும் நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த வழக்கின் தீர்ப்பானது நாளை (ஜன 9) வழங்கப்படவுள்ளது. இதனால் படத்தின் வெளியீட்டு தேதியை தள்ளி வைப்பதாக படத் தயாரிப்பு நிறுவனமும் அறிவித்துவிட்டது. விஜய் அரசியலில் கால் வைத்திருப்பதால், இது அரசியல் ரீதியாக கொடுக்கப்படும் அழுத்தம் என பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க மறுப்பு தெரிவித்திருப்பதற்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு ஒன்றிய அரசின் கீழ் இயங்கும் தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் தர மறுப்பது கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது. இது தமிழ் திரையுலகத்தின் மீது நடத்தப்படுகிற தாக்குதல். நமது அரசியல் சார்பு, விருப்பு வெறுப்புகளைத் தாண்டி கருத்து சுதந்திரத்தின் மீது நம்பிக்கையுள்ள ஒவ்வொருவரும் இதைக் கண்டிக்க வேண்டும்.

ஒரு திரைப்படம் என்பது பல கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் நூற்றுக்கணக்கானவர்களின் கடின உழைப்பில் உருவாகிறது. அதை இப்படி முடக்க நினைப்பது படைப்பு சுதந்திரத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது. அதுவும் அரசியல் காரணங்களுக்காக முடக்கப்படுவது இன்னும் ஆபத்தானது. அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, வருமானவரித்துறை வரிசையில் தணிக்கை வாரியமும் மோடி அரசின் அரசியல் ஆயுதமாகி விட்டது. இதை நாம் மௌனமாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது.

நான் தணிக்கை குழு உறுப்பினராக சில ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளேன். அதன் செயல்பாடுகளை நான் நன்கு அறிவேன். என்னளவில், இந்த தொழில்நுட்ப யுகத்தில் தணிக்கை வாரியம் என்பது காலாவதியாகிப்போன ஒரு அமைப்பு. ஒரு திரைப்படத்தை ஏற்பதும், மறுப்பதும் மக்கள் கையில் தான் இருக்கிறது.

ஒரு திரைப்படத்தை நாம் தணிக்கை செய்துகொண்டிருக்கிற அதே நேரத்தில், பல்லாயிரக்கணக்கான தணிக்கை செய்யப்படாத வீடியோக்கள், காட்சிகள், தொலைக்காட்சி, யூடியூப், சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. இதை பல கோடி பேர் பார்க்கின்றனர். இந்த சூழலில், திரைப்படத்தை மட்டும் தணிக்கை செய்வதால் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படப்போவதில்லை என்பதே நிதர்சனம்.

பெண்களை ஆபாசமாக பேசுவது, சித்தரிப்பது, இரட்டை அர்த்த வசனங்களை பேசுவது போன்றவை தணிக்கை விதிகளின் படி தவறானது. ஆனால், இவை இல்லாமல் வெளிவரும் படங்கள் மிகவும் குறைவு. தணிக்கை வாரியம் இம்மாதிரியான விஷயங்களில் பெரும்பாலும் எவ்வித கவனமும் செலுத்துவதில்லை. சான்றிதழை மறுப்பதில்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

ஆகவே, தணிக்கை வாரியம் என்பது கலைக்கப்பட வேண்டியது. அதுவரையில், அது அரசியல் ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்படுவதை நாம் கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர், தணிக்கை துறையை மத்திய அரசு தவறாக பயன்படுத்தி வருவதாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார். மேலும், காங்கிரஸ் கட்சியின் தரவு பகுப்பாய்வு பிரிவு தலைவர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தியும் தமிழகத்தில் ஒரு சக்தியாக விஜய் உருவாகிவிட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓரிரு மாதங்கள் உள்ள நிலையில், விஜய்க்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் பேசி வருவது தமிழக அரசியலில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என கருதப்படுகிறது.

