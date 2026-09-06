ETV Bharat / entertainment

டொமினிக்கன் குடியரசை சேர்ந்த ஜோஹெய்ரி மோலா உலக அழகியாக தேர்வு

73வது உலக அழகிப் போட்டியில் ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்த எலிசபெத் ரெய்னெஸ் அலபெர்ன் 2வது இடத்தையும், மலேசியாவை சேர்ந்த தானுசியா செட்டி 3வது இடத்தையும் வென்றனர்.

உலக அழகியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட டொமினொகன் குடியரசை சேர்ந்த ஜோஹெய்ரி மோலா
உலக அழகியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட டொமினொகன் குடியரசை சேர்ந்த ஜோஹெய்ரி மோலா (AFP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நா திராங் (வியட்நாம்): டொமினிக்கன் குடியரசை சேர்ந்த ஜோஹெய்ரி மோலா (24), இந்த ஆண்டுக்கான உலக அழகி பட்டத்தை வென்றுள்ளார்.

வியட்நாம் நாட்டில் உள்ள நா திராங் நகரில் 73வது உலக அழகிப் போட்டி நடைபெற்றது. மேலும் மிஸ் வேர்ல்ட் அமைப்பின் 75வது ஆண்டு விழாவும் கொண்டாடப்பட்டது. இந்தப் போட்டியில் டொமினிக்கன் குடியரசு நாட்டை சேர்ந்த ஜோஹெய்ரி மோலா, 2026ஆம் ஆண்டிற்கான உலக அழகியாக மகுடம் சூடப்பட்டார். அவருக்கு கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு உலக அழகிப் பட்டம் வென்ற தாய்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த சுசாதா சுவாங்ஸ்ரீ மகுடம் சூட்டினார்.

தொடர்ந்து ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்த எலிசபெத் ரெய்னெஸ் அலபெர்ன் 2வது இடத்தை பிடித்தார். அவரைத்தொடர்ந்து மலேசியா நாட்டை சேர்ந்த தானுசியா செட்டி 3வது இடத்தை பிடித்தார். இந்த ஆண்டு ஜோஹெய்ரி மோலா உலக அழகி பட்டம் வென்றதன் மூலம், 44 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டொமினிக்கன் குடியரசு நாட்டை சேர்ந்த பெண் பட்டம் வென்றுள்ளார்.

உலக அழகியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஜோஹெய்ரி மோலா
உலக அழகியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஜோஹெய்ரி மோலா (AFP)

இந்த உலக அழகி போட்டியில் இந்தியா சார்பில் நிகிதா போர்வால் கலந்து கொண்டு முதல் 40 இடங்களுக்கு முன்னேறினார். பின்னர் முதல் 20 இடங்களுக்கான போட்டியில் இருந்து அவர் வெளியேறினார். உலக அழகிப் போட்டியில் நிகிதா போர்வால் உடையில் பூக்கள் இயற்கையாக கொட்டுவது போல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டதன் மூலம், இந்தியாவை சேர்ந்த அழகிகள், தொடர்ச்சியாக 8 முறை உலக அழகிப் போட்டிக்கு தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: எனக்கு குழந்தை தான் முக்கியம், பிக்பாஸ் வேண்டாம் - ஜாய் கிரிசில்டா விளக்கம்

கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு 72வது உலக அழகிப் போட்டி தெலங்கானா மாநிலத்தின் தலைநகரான ஹைதராபாதில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் 108 நாடுகளை சேர்ந்த 110 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர். அதில் ஃபெமினா மிஸ் இந்தியாவாக தேர்வான நந்தினி குப்தா கலந்து கொண்டார். இந்த உலக அழகிப் போட்டியில் தாய்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஓபல் சுச்சாட்டா உலக அழகியாக மகுடம் சூடினார். 22 வயதான ஓபல் சுச்சாட்டாவிற்கு 8.5 கோடி பரிசுத் தொகையாக அளிக்கப்பட்டது.

TAGGED:

NIKITHA PORWAL
73வது உலக அழகிப் போட்டி
ஜோஹெய்ரி மோலா
MISS WORLD 2026
JOHEIRRY MOLA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.