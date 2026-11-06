‘சீன்’ திரைப்படம் ஆன்லைன் விமர்சனம்: அனைத்து தரப்பில் இருந்தும் பெரும் வரவேற்பு - ‘ஹாட்ரிக்’ ஹிட் கொடுப்பாரா சூர்யா?
“சீன் வேற லெவல் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். நாம் இதுவரை பார்க்காத புதுமையான கிரைம் திரில்லர்” என நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 11:01 AM IST
சென்னை: ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘சீன்’ திரைப்படம் இன்று வெளியாக ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
‘ரோமாஞ்சம்’, ‘ஆவேஷம்’ உள்ளிட்ட பிளாக்பஸ்டர் மலையாள படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன், ‘சீன்’ திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் காலடி வைத்துள்ளார். ‘கருப்பு’ மற்றும் ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ ஆகிய வெற்றி திரைப்படங்களை தொடர்ந்து சூர்யா இந்த படத்தில் நடித்துள்ளார். அயன், பிதாமகன் போன்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் சூர்யா நடிக்க வேண்டும் என்ற ரசிகர்களின் நீண்ட நாள் ஏக்கம் இப்படத்தின் மூலம் நிறைவேறியுள்ளதாக ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
மேலும், நடிகை நஸ்ரியா கிட்டதட்ட 12 வருடங்களுக்கு பிறகு ‘சீன்’ திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு திரும்பியுள்ளார். இந்நிலையில், இன்று சீன் திரைப்படம் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ஆன்லைனில் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
கதாபாத்திர வடிவமைப்பு சூப்பர்
‘சீன்’ திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் அமுத பாரதி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “முதல் பாதி நகைச்சுவையாகவும், இரண்டாம் பாதி மாஸ் காட்சிகளுடனும் உள்ளது. சூர்யா, நஸ்ரியா, மற்றும் நஸ்லேன் ஆகியோரது கதாபாத்திரங்கள் தமிழ் சினிமாவில் சமீபத்தில் எழுதப்பட்டதில் சிறந்தவை. இயக்குநர் ஜித்து மாதவனின் எழுத்து இந்த படத்தில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.
#Scene [#ABRatings - 3.75/5] - Fun Filled First half and Mass packed 2nd half. 2nd half worked comparatively better👌 - Suriya, Nazriya & Naslen: One of the best written characters in recent times. JithuMadhavan writing and detailing in Many sequence👏 - Interval Block, Last 30 mins Cat & Mouse play of Suriya and Naslen, Climax are massive theatrical blocks⚡🔥 - Loved the montage song placement throughout the film and BGM also atmost worked🎵 - Runtime was so crisp. 1st half started off slow like all other Malayalam films, felt some lags there, but later picked up the phase in 25-30 mins - Humour has worked along with the story flow Overall a superb Mass & Humour entertainer, which has lot of theatrical blasts❤️🔥— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) November 6, 2026
மேலும் இடைவேளை காட்சி மற்றும் கிளைமக்ஸ் காட்சி, பின்னணி இசை படத்திற்கு பலம் சேர்க்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது. படத்தின் நீளமும் சரியான வகையில் உள்ளது. ஒட்டுமொத்தத்தில் மாஸ் மற்றும் நகைச்சுவையான பொழுதுபோக்கு படமாக சீன் அமைந்துள்ளது.
புதுமையான கிரைம் திரில்லர்
சினிமா விமர்சகர் ரமேஷ் பாலா வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “சீன் வேற லெவல் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். நாம் இதுவரை பார்க்காத புதுமையான கிரைம் திரில்லர். சூர்யா பயங்கர எனர்ஜி, ஸ்டைலுடன் திரையில் தோன்றுகிறார்.
#SCENE Review: ⭐⭐⭐⭐½ (4.5/5) SEMMa FUN! VERA LEVEL ENTERTAINMENT! 🔥🔥 A refreshingly UNIQUE investigative thriller that delivers an experience unlike anything we've seen before! 💥 THE ONE @Suriya_offl is in TERRIFIC FORM! A knockout performance packed with energy, style and swag! 🔥 #Naslen is absolutely MENACING! Brilliant acting and a commanding presence! 💥 #NazriyaFahadh brings her trademark charm, fun and effortless screen presence! ❤️ @sushintdt delivers OUTSTANDING music and BGM that elevate the experience to another level! 🎶🔥 Never underestimate @jithumadavan! His FINEST WORK till date! What a filmmaker! 👏 And HOLD ON… Two MAJOR CAMEOS and a BIG SPOILER await! 🤯 No reveals here. Experience the surprises on the BIG SCREEN! A COMPLETE THEATRICAL BLAST! 💥 🏆 DIWALI WINNER! BLOCKBUSTER ENTERTAINER! 🔥🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 6, 2026
நடிகர் நஸ்லேன் நடிப்பு சிறப்பாக உள்ளது. நஸ்ரியா தனக்கே உரித்தான வசீகரத்துடன், நகைச்சுவை காட்சிகளில் கவர்கிறார். இதுவரை ஜித்து மாதவன் இயக்கிய படங்களில் சீன் சிறந்தது. படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் இரண்டு நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர். சீன் தீபாவளி வின்னர்” என கூறியுள்ளார்.
சிறந்த ‘டைம்பாஸ்’ படம்
தொடர்ந்து சீன் திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் கிறிஸ்டோஃபர் கனகராஜ் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “சீன் படத்தில் சூர்யா நடிப்பு, மற்றும் ஜித்து மாதவன் எழுத்து சிறப்பு. ஒரு நகைச்சுவையான டைம்பாஸ் படம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
#SCENE - 🤝 Suriya Super. Smart Writing by Jithu. FUN Timepass Film!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 6, 2026
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இந்த திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் லட்சுமிகாந்த், “சீன் திரைப்படம் முதல் பாதியை விட இரண்டாம் பாதி நகைச்சுவை காட்சிகளுடன் சிறப்பாக உள்ளது. சூர்யாவின் வெற்றி தொடர்கிறது. அவரது கேரக்டர் தனித்துவமாகவும், நடிப்பு அசத்தலாகவும் உள்ளது. நஸ்லேன் அறிவார்ந்த வில்லனாக நன்றாக நடித்துள்ளார். சிறந்த காட்சியமைப்பின் மூலம் ஆடியன்ஸ் மத்தியில் பாராட்டை பெற்றுள்ளது. சீன் ஒரு புதுமையான கிரைம் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம்” என தெரிவித்துள்ளார்.
#SCENE Second Half Review 🍿 - Second Half worked More than the First Half with Lot of High moments and well worked Humour scenes..👌 - #Suriya's Peak form continues..🤩 Unique role and Terrific Performance from him..🤝 - #Nazriya Good Support and #Naslen equally shines as an Intelligent villain..🔥 - Second half Cat and Mouse play and the humour kept the screenplay gripping..👍 - A Unique and Fresh high moments for a Big Star film..🤝 Semma response from the Audience.. - Overall, It was a Fresh and Unique Crime Comedy Entertainer with Good Humour and a Gripping Hero vs villain play..🤝 Verdict 🏆: Worth a "Watch" 👀 Rating 🎥: 3.75/5— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 6, 2026
சூர்யாவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி
சூர்யாவிற்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி என சீன் திரைப்படம் குறித்த மற்றொரு விமர்சனத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், “சீன் பக்கா மாஸ் திரைப்படம். திரைக்கதை அறிவுப்பூர்வமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படத்தின் வசனங்கள் மற்றும் ட்விஸ்ட் ரசிக்கும்படியாக உள்ளது. நடிகர்கள் தேர்வு சீன் படத்திற்கு பெரும் பலம்.
#Scene 🌟🌟🌟🌟/5 PAKKA MASS BRILLIANT MOVIE! 💥 It's Intelligent Vs Intelligent With A Detailed Sketched Screenplay. Every SCENE is So Well Crafted & Entertaining! A Jolly Fun Entertainer With Even More Interesting Writing & Twists As It Progresses. Perfect Casting is One Of The Biggest Strengths! #Suriya, #Nazriya & #Naslen Have Peaked In Their Performances. All Three Have Nailed Their Characters! 👏🔥 Director #JithuMadhavan Makes A Blockbuster Tamil Debut With His Trademark Humour & Brilliant Screenplay. A HAT-TRICK BLOCKBUSTER For #Suriya After #Karuppu & #VishwanathAndSons! 💥❤️— Troll Cinema ( TC ) (@Troll_Cinema) November 6, 2026
சூர்யா, நஸ்ரியா, மற்றும் நஸ்லேன் தங்களது கதாபாத்திரங்களில் நன்றாக நடித்துள்ளனர். இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியுடன் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகியுள்ளார். சூர்யாவிற்கு ஹாட்ரிக் பிளாக்பஸ்டர்” என கூறப்பட்டுள்ளது.