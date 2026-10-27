கலகலப்பான போலீஸ் கேரக்டரில் சூர்யா - ’சீன்’ திரைப்படத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ வைரல்
சூர்யா நடித்துள்ள ’சீன்’ திரைப்படம் மூலம் நடிகை நஸ்ரியா கிட்டத்தட்ட 12 வருடங்களுக்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவிற்கு திரும்பியுள்ளார்.
Published : October 27, 2026 at 1:48 PM IST
சென்னை: 'சீன்' திரைப்படத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள போலீஸ் கதாபாத்திரத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மலையாளத்தில் ‘ரோமாஞ்சம்’, ‘ஆவேஷம்’ ஆகிய வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன், சீன் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் நஸ்ரியா, நஸ்லென் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
நடிகை நஸ்ரியா தமிழில் கடைசியாக ஜெய் நடித்த ’திருமணம் என்னும் நிக்காஹ்’ படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்தார். தொடர்ந்து கிட்டதட்ட 12 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சீன் திரைப்படம் மூலம் மீண்டும் தமிழ் சினிமாவிற்கு திரும்பியுள்ளார்.
மலையாள சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளரான சுஷின் ஷ்யாம் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சி சமீபத்தில் துபாய் நாட்டில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்றது. இந்நிலையில், சூர்யா நடித்துள்ள இன்பராஜ் என்ற கதாபாத்திரத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. இன்பராஜ் என்ற கேரக்டரில் சக அதிகாரிகளிடம் நண்பராக பழகும் கலகலப்பான போலீசாக நடித்துள்ளார்.
கொலையை துப்பறிய செல்லும் சூர்யா அங்கு உள்ள மற்றொரு காவல்துறை அதிகாரியிடம், ’கரோனா காலத்தில் ஏன் இவ்வளவு கூட்டம்’ என கேட்கிறார். அதற்கு அந்த அதிகாரி கூட்டத்தை கலைந்து செல்லுமாறு கூறுகிறேன் என்றவுடன், வேண்டாம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் வீடியோவிற்கு பயன்படும் என கூறுகிறார். இந்த கேரக்டர் வீடியோவில் முதலில் இடம் பெற்ற நிலையில், அதன்பிறகு வித்தியாசமான ஹேர் ஸ்டைலில் இளைஞராக வருகிறார்.
இதன்மூலம் சீன் படத்தில் போலீஸ், ரௌடி என இரட்டை வேடத்தில் சூர்யா நடித்துள்ளாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுவரை சூர்யா போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த காக்க காக்க, சிங்கம் ஆகிய படங்கள் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பெற்றுள்ளன. அதனைத் தொடர்ந்து சீன் படத்தில், நகைச்சுவை கலந்த போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் சூர்யா அசத்தலான நடிப்பை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.
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இந்த வருடம் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான கருப்பு, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய படங்கள் மெகா ஹிட்டான நிலையில், சீன் படமும் வெற்றி பெறும் என படக்குழு நம்பிக்கையில் உள்ளது. சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா இணைந்து தயாரித்துள்ள சீன் திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி தீபாவளியை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.