75-வது பிரபஞ்ச அழகி மகுடம் சூடிய போர்ட்டோ ரிக்கோவின் ஜெனிபர் பாரெட்டோ- கை நழுவிய இந்தியாவின் கனவு
இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த காஸியா லிஸ் மெஜோ, டாப் 50 அழகிகள் சுற்றில் தோல்வி அடைந்து, பிரபஞ்ச அழகி இறுதிப் போட்டியில் ஏமாற்றம் அளித்தார்
Published : November 25, 2026 at 2:49 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் போர்ட்டோ ரிக்கோ நாட்டை சேர்ந்த ஜெனிபர் பாரெட்டோ மகுடம் சூடினார்.
75-வது பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டி போர்ட்டோ ரிக்கோ நாட்டின் சான் ஜுவான் நகரில், இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் உலகளவில் பல நாடுகளை சேர்ந்த 116 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த போட்டியில் இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த காஸியா லிஸ் மெஜோ பங்கேற்றார். இந்த போட்டியில் போர்ட்டோ ரிக்கோ நாட்டை சேர்ந்த ஜெனிபர் பாரெட்டோ பிரபஞ்ச அழகி பட்டத்தை வென்றார்.
யார் இந்த பிரபஞ்ச அழகி ஜெனிபர் பாரெட்டோ?
கடந்த 1998 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 17 ஆம் தேதி போர்ட்டோ ரிக்கோவில் பிறந்த ஜெனிபர் பாரெட்டோ, மாடலாகவும், சமூக சேவகராகவும் உள்ளார். இவர் உளவியல் துறையில் இளைநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டமும், சமூகப் பணியில் உளவியல் பட்டமும் பெற்றுள்ளார்.
தொடர்ந்து கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தனது முதல் பணியாக அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு படையில் சேர்ந்தார். இவருக்கு யான் கார்லஸ் பாரேட்டோ என்ற அமெரிக்க ராணுவ வீரருடன் திருமணமாகி ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. இதன் மூலம் பிரபஞ்ச அழகிப் பட்டம் பெறும் முதல் திருமணமான பெண் மற்றும் தாய் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டி 2026 - இந்தியாவக்கு ஏமாற்றம்
இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த காஸியா லிஸ் மெஜோ, டாப் 50 அழகிகள் சுற்றில் தோல்வி அடைந்து, பிரபஞ்ச அழகி இறுதிப் போட்டியில் ஏமாற்றம் அளித்தார். முன்னதாக கடந்த 1994 ஆம் ஆண்டு சுஷ்மிதா சென், 2000ஆம் ஆண்டு லாரா தத்தா, 2021ஆம் ஆண்டு ஹர்னாஸ் சாந்து ஆகியோர் பிரபஞ்ச அழகி மகுடத்தை சூடியுள்ளனர்.
பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டி விதிமுறைகளில் மாற்றங்கள்
ஜெனிபர் பாரெட்டோவின் வெற்றி, பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் காலப்போக்கில், அடைந்துள்ள பரிணாம வளர்ச்சியை எடுத்துக் காட்டுகிறது. கிட்டதட்ட 70 வருடங்களுக்கு மேலாக பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் திருமணம் ஆகாத மற்றும் குழந்தை இல்லாத பெண்கள் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும் என்ற விதிமுறை கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது.
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ஆனால் இந்த விதிமுறைகளை பிரபஞ்ச அழகி அமைப்பு கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு தளர்த்தி கொண்டது. பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான வயது வரம்பை 28 என்பதில் இருந்து உயர்த்தி கொண்டது. இதன்மூலம் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு கொலம்பியா நாட்டை சேர்ந்த ஒரு குழந்தைக்கு தாயான கமிலா அவெலா, அரையிறுதி வரை முன்னேறினார்.