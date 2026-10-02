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சிக்மா FDFS: தாயார் சங்கீதா உடன் படத்தை ரசித்த இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய்!

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் நடிகருமான விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் முதல் திரைப்படமான ‘சிக்மா’ (Sigma) இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

‘சிக்மா’ படத்தை பார்க்க வந்த சஞ்சய் - சங்கீதா - திவ்யா சாஷா
‘சிக்மா’ படத்தை பார்க்க வந்த சஞ்சய் - சங்கீதா - திவ்யா சாஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 12:27 PM IST

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சென்னை: சிக்மா திரைப்படத்தின் FDFS-ஐ காண அப்படத்தின் இயக்குநர் ஜெய்சன் சஞ்சய் மற்றும் அவரது தாயார் சங்கீதா, சகோதரி திவ்யா சாஷா ஆகியோர் வடபழனி கமலா திரையரங்கத்திற்கு வருகை புரிந்தனர்.

‎‎தமிழ் திரையுலகில் இயக்குநராக தனது பயணத்தைத் தொடங்கும் ஜேசன் சஞ்சயின் முதல் படமாக உருவாகியுள்ள ‘சிக்மா’ திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.

இப்படத்தை பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனமான லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள நிலையில், சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக ஃபரியா அப்துல்லா நடித்துள்ளார். மேலும் ராஜு சுந்தரம், சம்பத் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஆக்‌ஷன், காமெடி மற்றும் சாகச என பலதரப்பட்ட அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். கிருஷ்ணன் வசந்த் ஒளிப்பதிவு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.

இயக்குநராக தனது முதல் படத்திலேயே வித்தியாசமான கதைக்களத்தையும் திரைக்கதை அணுகுமுறையையும் ஜேசன் சஞ்சய் கையாண்டுள்ளதாக படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக, விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஜேசன் சஞ்சயின் இயக்குநர் அறிமுகம் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. நடிகராக விஜய் தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ள நிலையில், அவரது மகன் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் என்பதால் ‘சிக்மா’ மீது கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

‎‎படம் ரிலீஸுக்கு முன்னதாக சென்னை, கேரளா, ஹைதராபாத் என பல்வேறு இடங்களுக்கு படக்குழு சென்று ப்ரமோஷன் பணிகளில் ஈடுபட்டது. கடைசியாக சென்னையில் நடைபெற்ற விளம்பர நிகழ்ச்சியில் படத்தின் இயக்குநர் உடல்நலக்குறைவால் கலந்துகொள்ள இயலவில்லை.

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இந்நிலையில் காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு இன்று (அக்.2) திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. திரைப்படத்தை காணுவதற்காக தன்னுடைய தாயார் சங்கீதா மற்றும் சகோதரி திவ்யா சாஷா ஆகியோருடன் சென்னை வடபழனியிலுள்ள கமலா திரையரங்கிற்கு சஞ்சய் வருகை தந்தார். அவருக்கு திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சார்பாக சண்டா மேளம் இசைக்கப்பட்டு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

‎‎தான் இயக்கியிருக்கும் முதல் திரைப்படத்தை தனது தந்தையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான ஜோசப் விஜய் பார்க்க உள்ளதாக ஜேசன் சஞ்சய் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்த நிலையில், விஜய் எப்பொழுது ‘சிக்மா’ படம் பார்ப்பார்? அவர் என்ன கருத்து கூறுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

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JASON SANJAY
சிக்மா திரைப்படம்
ஜேசன் சஞ்சய்
SIGMA MOVIE RELEASE
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