‘என்னோட அப்பாவுக்கு தேங்க்ஸ்‘ - ‘சிக்மா’ விழாவில் ஜேசன் சஞ்சய் நெகிழ்ச்சி
இவ்வளவு அழகாக இருக்கும் இவர் எதற்காக கதாநாயகனாக நடிக்கவில்லை என தனக்கு தோன்றியதாக நடிகர் சூரி தெரிவித்தார்.
Published : September 19, 2026 at 1:53 PM IST
சென்னை: ‘சிக்மா’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய அப்படத்தின் இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய், முதலமைச்சராக இருக்கும் தனது அப்பாவுக்கு நன்றி என தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் ‘சிக்மா’. இப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாகவும், ஃபரியா அப்துல்லா கதாநாயகியாகவும் நடித்துள்ளனர். மேலும் ராஜு சுந்தரம், சம்பத் ராஜ், ஷிவ் பண்டிட், அன்பு தாசன், யோக் ஜாபி, மகாலட்சுமி, ஷீலா ராஜ்குமார், கமலேஷ், கிரண் கொண்டா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் சுபாஸ்கரன் இப்படத்தை தயாரிக்க, தமன் எஸ். இசையமைக்க, கிருஷ்ணன் வசந்த் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். பிரவீன் கே.எல். படத்தொகுப்பை மேற்கொண்டுள்ளார். ஆக்ஷன், காமெடி, தேடல் என பல்வேறு அம்சங்களை கொண்டு இப்படம் விறுவிறுப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்திருக்கிறது.
முன்னதாக, ‘சிக்மா’ திரைப்படம் ஜூலை 31 அன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பின்னர் வெளியீட்டுத் தேதி மாற்றப்பட்டது. தற்போது வருகிற அக்டோபர் 2 ஆம் தேதியன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் படத்தின் ட்ரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா தாம்பரத்திலுள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. இதில் பட குழுவினருடன் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டார்.
இவர் ஏன் கதாநாயகனாக நடிக்கவில்லை - சூரி
விழாவில் நடிகர் சூரி பேசுகையில், “படத்தின் இயக்குநர் சஞ்சய் எப்பொழுதும் என்னுடைய அன்பு தம்பி. இந்த படம் உருவாவதற்கு முன்பு ஒரு முறை கதை சொல்வதற்காக என்னை அணுகினார். இரண்டரை மணி நேரம் முழுக்கதையையும் எந்தவித திணறலின்றி என்னிடம் கூறினார். அப்போதே எனக்கு அவருடைய படம் எடுக்கும் திறன் தெரிந்து விட்டது. ஆனால் இவ்வளவு அழகாக இருக்கும் இவர் எதற்காக கதாநாயகனாக நடிக்கவில்லை என எனக்கு தோன்றியது. எனவே வரக் கூடிய நாட்களில் நிச்சயமாக அவர் கதாநாயகனாக நடிக்கவேண்டும் என்பது எனது விருப்பம்” என்றார்.
படத்தின் நாயகன் சந்தீப் கிஷன் பேசுகையில், “இயக்குநர் சஞ்சய் என்னிடம் இந்த படத்தின் கதையை சொன்ன போது, முதலில் எதற்காக என்னை தேர்வு செய்தீர்கள்? என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர், எனக்கு உங்களை பிடிக்கும் என்று பதிலளித்தார். இப்போது ஒரு சுவாரஸ்ய நிகழ்வை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ‘லியோ’ படத்தின் பூஜைக்கு போயிருந்தேன். அந்த படத்தின் இயக்குநரும் எனது நண்பருமான லோகேஷ் கனகராஜ், விஜய் என்னை சந்திக்க விரும்புவதாக கூறினார். முதலில் நான் அதை நம்பவில்லை.
பிறகு அவரை கேரவனில் சென்று சந்தித்த போது, என்னிடம் கனிவாக பேசினார். மேலும், என்னுடைய மகன் சஞ்சய்க்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் என்று கூறினார். அப்போது அது உண்மைதானா? அல்லது பாராட்டுவதற்கு இப்படி சொல்கிறாரா? என்ற குழப்பத்துடனேயே அங்கிருந்து சென்றேன். ஆனால் என்னை தனது முதல் படத்தில் கதாநாயகனாக தேர்வு செய்திருக்கிறார் சஞ்சய்” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
அப்பாவுக்கு தேங்க்ஸ்! - ஜேசன் சஞ்சய்
நிறைவாக பேசிய படத்தின் இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய், “மண்டாடி திரைப்படத்தில் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றிருக்கும் கதாநாயகன் சூரிக்கு வாழ்த்துகள். நிச்சயமாக அவருடன் இணைந்து ஒரு படத்தில் பணியாற்ற நான் விரும்புகிறேன். என்னுடைய அம்மா சங்கீதாவிற்கு நன்றி. அப்பா தற்போதைய முதலமைச்சர் சி ஜோசப் விஜய்க்கு நன்றி. என்னுடைய தங்கை திவ்யாவிற்கு நன்றி. மேலும் என்னுடைய சித்தப்பா சஞ்சீவிக்கு நன்றி” என நன்றி தெரிவித்தார்.
மேலும், “இந்தியாவின் புகழ் பெற்ற இயக்குநரான ராஜமௌலி எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி படத்தை விளம்பரப்படுத்த உதவினார். அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். படம் நிச்சயமாக உங்கள் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் என நான் நம்புகிறேன். வருகிற அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி அனைவரையும் திரையரங்கில் பார்க்க ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்’ என்று பேசினார்.