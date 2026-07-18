ETV Bharat / entertainment

’தந்தை விஜய் வைத்த நம்பிக்கை’ சினிமா பயணம் குறித்து பேசிய ஜேசன் சஞ்சய்

திரைப்படங்களில் நடிப்பது குறித்து பேசிய ஜேசன் சஞ்சய், நான் நடிகனாவது குறித்து ’சிக்மா’ படத்திற்கு பிறகு தெரியும் என கூறினார்.

ஜேசன் சஞ்சய்
ஜேசன் சஞ்சய் (instagram/ jason.sanjay_official)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகனான ஜேசன் சஞ்சய் தனது சினிமா பயணம் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

சிக்மா திரைப்படம் குறித்த தனியார் ஊடகத்தின் நேர்காணலில் பேசிய ஜேசன் சஞ்சய், “எனது சினிமா ஆசை குறித்து முதலில் எனது பெற்றோர், சகோதரிகள் மற்றும் நண்பர்களிடம் கூறினேன். அப்போது அவர்கள் என்னிடம் பாசிட்டிவாக பேசினர். அப்போது தான் எனது பெற்றோர் என் மீது எவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர் என புரிந்தது.

சிக்மா படம் குறித்து அறிவிப்பு வெளியான போது நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி மற்றும் சூரி ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். என்னிடம் சிக்மா படத்திற்கு பிறகு இயக்குவதற்கு நிறைய கதைகள் உள்ளன”என்றார்.

சினிமா மீதான ஆர்வம் குறித்து பேசிய சஞ்சய், “நான் சினிமா பின்னணி கொண்ட குடும்பத்தில் இருந்து வருவதால், சிறுவயது முதல் அதிகளவில் படப்பிடிப்பு தளங்களுக்கு சென்றுள்ளேன். அப்போது படம் பார்ப்பது தான் எனது பொழுதுபோக்காக இருந்தது. எனக்கு பல வகையான உலக சினிமாக்களை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. எனக்கு சினிமா இயக்கம் மீதான ஆர்வம் கனடாவில் இயக்கம் குறித்து படிக்கும் போது தொடங்கியது.

அப்போது 120 பக்க கதையை எழுதினேன். ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில், அதனை முழு படமாக மாற்றும் நிலையில் நான் இல்லை. பின்னர் அந்த கதையை சுருக்கி 20 நிமிட குறும்படமாக எடுத்தேன். நான் சினிமா இயக்கம் குறித்து படிப்பு முடித்து, இந்தியா திரும்பிய போது என்னிடம் கதைகள் இருந்தன. அந்த கதைகளை சினிமா பற்றி நன்கு தெரிந்த எனது நண்பர்களிடம் ஆலோசனை செய்தேன். அதன் மூலம் எனது கதையை மேலும் வலுவாக எழுத முடிந்தது” என்றார்.

இயக்குநர் ஆனது குறித்து பேசிய ஜேசன் சஞ்சய், “எனக்கு தயாரிப்பாளர் தமிழ்குமரனை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்த போது, எனக்கு இயக்குநராகும் எண்ணம் சுத்தமாக இல்லை, ஆனால் கதை சொல்லும் அனுபவம் கிடைக்கும் என அவரிடம் கூறினேன். பின்னர் லைகா சுபாஸ்கரனிடம் கதை கூறிய போது அவருக்கு பிடித்தது, அந்த கதை தான் சிக்மா திரைப்படமாக மாறியது“ என்றார்.

சிக்மா திரைப்படம் குறித்து பேசுகையில், ”இளம் வயதில் இயக்குநராக போகிறேன் என்றவுடன், அனைவரும் நான் இயக்கப் போவது காதல் கதை என நினைத்தனர். ஆனால், சிக்மா ஆக்‌ஷன் படமாக இருக்கும்” என்றார்.

நடிகராவது குறித்து பேசிய ஜேசன் சஞ்சய், ”பிரபல இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் என்னிடம் நடிப்பதற்கு கதை சொன்ன போது வேண்டாமென மறுத்தேன்.

இதையும் படிங்க: 'தி ஒடிசி' இந்திய பாக்ஸ் ஆபீஸில் அசுர வேட்டை| முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

அப்போது எனக்கு 20 வயது, என்னால் நடிக்க முடியாமல் போனால், தவறாகிவிடும் என்று பயம் ஏற்பட்டது. ஆனால் ஒரு பிரபல இயக்குநர் என்னை அணுகியது பெருமையாக இருந்தது. எப்போதும் ஒரு இயக்குநருக்குள் ஒரு நடிகன் இருப்பான். அந்த வகையில், நான் நடிகனாவது குறித்து ’சிக்மா’ படத்திற்கு பிறகு தெரியும்” என கூறினார்.

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன் நடித்துள்ள ’சிக்மா’ திரைப்படம் ஜூலை 31 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார்.

TAGGED:

JASON SANJAY ABOUT VIJAY
ஜேசன் சஞ்சய்
சிக்மா திரைப்படம்
SIGMA MOVIE
JASON SANJAY ABOUT CINEMA ENTRY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.