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'சிக்மா' படத்தின் ரிலீஸுக்காக எனது தந்தை ஆர்வமுடன் காத்திருக்கிறார் - ஜேசன் சஞ்சய் நெகிழ்ச்சி

முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கிய ‘சிக்மா’ திரைப்படம் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

சிக்மா பட இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய்
சிக்மா பட இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 9:39 AM IST

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சென்னை: தான் இயக்கிய ‘சிக்மா’ படத்தின் ரிலீஸுக்காக தனது தந்தையும், முதலமைச்சருமான விஜய் ஆர்வமாக காத்துக்கொண்டு இருப்பதாக ஜேசன் சஞ்சய் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். இவர் இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ள முதல் திரைப்படத்திற்கு ‘சிக்மா’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ் திரையுலகில் இயக்குநராக தனது பயணத்தைத் தொடங்கும் ஜேசன் சஞ்சய்யின் இந்த படத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியானது முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.

இந்த படத்தை பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனமான லைகா புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ளது. இப்படத்தில் நடிகர் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். அவருக்கு ஜோடியாக ஃபரியா அப்துல்லா நடிக்கிறார். மேலும் ராஜு சுந்தரம், சம்பத் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஆக்‌ஷன், காமெடி மற்றும் சாகச அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். கிருஷ்ணன் வசந்த் ஒளிப்பதிவு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.

தற்போது ‘சிக்மா’ படத்தின் விளம்பர பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் படத்தின் இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய் பேசியது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் உங்களுடைய தந்தை முதலமைச்சர் விஜய் உங்கள் முதல் படத்திற்கு எந்த அளவிற்கு பங்களிப்பினை கொடுத்திருக்கிறார்? என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த ஜேசன் சஞ்சய், “எனது தந்தையும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய், நான் இயக்கியுள்ள ‘சிக்மா’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டிற்காக மிகவும் ஆர்வமாகக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார். நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் என்பதை பார்க்க அவர் ஆவலாக உள்ளார்” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

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தொடர்ந்து, சிக்மா திரைப்படத்தின் விளம்பரங்களில் உங்களுடைய தந்தை பங்கேற்காதது ஏன்? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “இப்போது முதலமைச்சராக உள்ளதால் அவருக்கு பல பொறுப்புகள் உள்ளன. மேலும், எனது படத்தின் விளம்பரப் பணிகளில் அப்பா ஈடுபட மாட்டார். இந்த ‘சிக்மா’ திரைப்படம் ஜேசன் சஞ்சய் என்ற எனது அடையாளத்துடனும், படக்குழுவினரின் உழைப்பிற்காகவும் மட்டுமே அறியப்பட வேண்டும். எனது தந்தையின் நிழல் இதில் விழக்கூடாது என்று நான் விரும்புகிறேன்” என்று ஜேசன் சஞ்சய் தெரிவித்தார்.

தனது முதல் படத்திலேயே ஜேசன் சஞ்சய் வித்தியாசமான கதைக்களத்தையும், திரைக்கதை அணுகுமுறைகளையும் கையாண்டுள்ளதாக படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய்யின் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஜேசன் சஞ்சய்யின் இந்த படம் பெரும் கவனம் பெற்றுள்ளது.

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