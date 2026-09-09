நான் முதலில் தியேட்டரில் பார்த்தது ’திருமலை’ திரைப்படம் தான் - ஜேசன் சஞ்சய் நெகிழ்ச்சி
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன், ஃபரியா அப்துல்லா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘சிக்மா’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : September 9, 2026 at 3:19 PM IST
நாமக்கல்: நான் முதன் முதலில் தியேட்டரில் பார்த்த திரைப்படம் எனது தந்தை நடித்த ‘திருமலை’ தான் என்று முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், சந்தீப் கிஷன் மற்றும் ஃபரியா அப்துல்லா ஆகியோர் இணைந்து நடித்துள்ள ’சிக்மா’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் மாதம் 2 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்த திரைப்படத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ளார்.
இந்த திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்டமான ப்ரீ-ரிலீஸ் (Pre-release) அறிமுக நிகழ்ச்சி, நாமக்கல் மாவட்டம் மல்ல சமுத்திரம் அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய சிக்மா பட இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய், “நான் தியேட்டரில் முதன்முதலில் பார்த்தது எனது தந்தையின் 'திருமலை' திரைப்படம் தான். எனக்கு இயக்குநர் வாய்ப்பு கிடைத்ததும் முதலில் அம்மாவிடம் தான் கூறினேன்” என்றார்.
அவருக்கு எந்த திரைப்படம் சினிமா மீது ஆர்வத்தை தூண்டியது என்ற கேள்விக்கு, ”சிட்டி ஆஃப் காட் (city of god) திரைப்படம் பார்த்த பின்பு தான் எனக்கு இயக்குநராக வேண்டும் என்கிற ஆசை ஏற்பட்டது” என்றார்.
சிக்மா திரைப்படம் குறித்து பேசிய ஜேசன் சஞ்சய், “வாழ்க்கையில் நாம் அனைவருக்கும் சிக்மா தருணம் இருந்திருக்கும். நாம் எடுத்த சிறிய முடிவால் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றமே ஏற்பட்டிருக்கும். அப்படியொரு சாதாரண மனிதன் வாழ்க்கையில் நடக்கும் கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. உங்களால் இக்கதையுடன் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள முடியும். சினிமாவில் இயக்குநராக ஆசைப்படுபவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், நிறைய குறும்படங்களை எடுங்கள், எழுத ஆரம்பிப்பது முக்கியமானது.
திரைப்படம் எடுக்க பொறுமையுடன் இருக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள். காலையில் இந்தக் காட்சியை எடுக்கலாம் என படப்பிடிப்புக்கு செல்வோம். ஆனால், அங்கு நாம் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்காது. நிறைய தடங்கல்கள், சிக்கல்கள் வரும். அதையெல்லாம் கடந்து நாம் நினைத்த காட்சியை எடுக்கவும் பழக வேண்டும்.
சிக்மா திரைப்படத்திற்காக என் குடும்பத்தினருக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, திரைப்படத்தின் நாயகன் சந்தீப் கிஷன் மற்றும் படக்குழுவினர், இயக்குநராக ஜேசன் சஞ்சயின் கடின உழைப்பையும் அவரது திறமையையும் பாராட்டினர்.