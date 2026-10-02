’சிக்மா’ திரைப்பட ஆன்லைன் விமர்சனம் - ஜேசன் சஞ்சய்க்கு முதல் திரைப்படம் சாதனையா? சறுக்கலா?
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள சிக்மா திரைப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன், ஃபரியா அப்துல்லா, சம்பத் ராஜ், ராஜ சுந்தரம் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
Published : October 2, 2026 at 2:19 PM IST
சென்னை: ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன் நடித்துள்ள சிக்மா திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகருமான விஜய் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ’சிக்மா’ லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள சிக்மா திரைப்படத்தில் சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். மேலும் ஃபரியா அப்துல்லா, சம்பத் ராஜ், ராஜ சுந்தரம் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ள நிலையில், இன்று தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், சிக்மா திரைப்படம் பார்த்த ஆன்லைன் விமர்சகர் அமுதபாரதி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “சிக்மா படத்தின் முதல் பாதி சுமாராக இருந்த நிலையில், இரண்டாம் பாதி நன்றாக இருந்தது. படத்தின் மேக்கிங் மற்றும் ஒளிப்பதிவு ஸ்டைலிஷாக உள்ளது. ஆனால் கதை மற்றும் திரைக்கதை எளிதாக கணிக்கக்கூடிய வகையில் உள்ளது.
#Sigma [#ABRatings - 3/5]— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) October 2, 2026
- Okish First half followed by a better second half👍
- Stylish making and visual from Director JasonSanjay. But a usual predictable story also screenplay has Cliched/lag moments at parts
- Sundeepkishan carried his role well as usual with his swaggy…
மேலும் ஒரு சில காட்சிகள் மெதுவாக நகர்கிறது. சந்தீப் கிஷன் எப்போது போல திரையில் வசீகரமாக காட்சியளிக்கிறார். தமன் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை படத்திற்கு பெரியளவில் கைகொடுக்கவில்லை. இரண்டாம் பாதியில் சில சுவாரஸ்யமான காட்சிகள் உள்ளது. ஆனால், படத்தில் விறுவிறுப்பான தருணங்கள் மற்றும் திருப்பங்கள் பெரிதாக இல்லை. சிக்மா பொழுதுபோக்கு நிறைந்த டைம்பாஸ் திரைப்படம்” என கூறியுள்ளார்.
#Sigma - predictable . Good debut for Jason .— Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) October 2, 2026
சினிமா விமர்சகர் பிரசாந்த் ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், “சிக்மா படத்தின் இடைவெளை வரை சுவாரஸ்யமாக உள்ளது. இது ஜேசன் சஞ்சய் முதல் படம் போல இல்லை. காட்சி அமைப்பு முதல் கலை இயக்கம் வரை அவரது உழைப்பு தெரிகிறது. இரண்டாம் பாதி திரைப்படம் யூகிக்கக்கூடிய காட்சிகள் தான் உள்ளது. ஆனல் இந்த திரைப்படம் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு நல்ல அறிமுகம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
#Sigma: A Neat heist thriller— Ayyappan (@Ayyappan_1504) October 2, 2026
Sundeep Kishan 👍🏻
visuals and making 👏🏻
Good debut by Jason Sanjay.
Don't miss Post Credits 😁 pic.twitter.com/VeNNvwBFKC
சிக்மா திரைப்படம் பார்த்த சினிமா விமர்சகர் அய்யப்பன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “சிக்மா திரைப்படம் நன்றாக உள்ளது. ஒட்டுமொத்தத்தில் ஒரு கடத்தல் தொடர்பான த்ரில்லர் படம். படத்தில் சந்தீப் கிஷன் நடிப்பு, காட்சியமைப்பு மற்றும் மேக்கிங் நன்றாக உள்ளது. ஜேசன் சஞ்சய்க்கு நல்ல அறிமுகம். படத்தின் போல்ஸ்ட் கிரெடிட்ஸ் காட்சிகளை தவறவிட வேண்டாம்” என கூறியுள்ளார்.
#Sigma - 3/5 A Decent Commercial Entertainer. One Locker, Full Of Cash & One Key... That’s The Core Plot. Okayish 1st Half With A Good Interval Block. 2nd Half Is Decent & Engaging. Template Storyline Makes Some Portions Predictable. Interval Scene & Carnival Scene In The 2nd…— Trendswood (@Trendswoodcom) October 2, 2026
அதேபோல் தனியார் ஆன்லைன் ஊடக நிறுவனம் சிக்மா திரைப்படம் குறித்து வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “சிக்மா ஒரு சுமாரான கமர்ஷியல் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். பணம் நிறைந்த ஒரு லாக்கருக்கு சண்டையிடுவதே படத்தின் மையக்கதை. இரண்டாம் பாதி சுவாரஸ்யமாக உள்ளது. முன்பு தமிழ் சினிமாவில் வெளியான ஒரே மாதிரியான கதையில் கட்சிகள் யூகிக்கக்கூடிய வகையில் உள்ளது. படத்திற்கு நடிகர்கள் தேர்வு மற்றும் அவர்களது நடிப்பு பலம் சேர்க்கிறது. பாடல் இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்கலம். ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு நல்ல டைமாஸ் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
#Sigma balances its commercial elements well. The comedy grows from the dog-driven chaos, the action has impact, and the emotion rests on a convincing bond. #SundeepKishan performance 👌 The SHOW Stealer is #JasonSanjay 🔥🔥 @MusicThaman also 💥
An apt name " sigma " 👌…<="" p>— let's x ott global (@letsxott) October 2, 2026
மற்றொரு தனியார் ஊடக நிறுவனம் சிக்மா திரைப்படம் குறித்து வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “சிக்ம திரைப்படத்தில் கமர்ஷியல் அம்சங்கள் சமமாக கையாளப்பட்டுள்ளது. சந்தீப் கிஷ நன்றாக நடித்துள்ளார். மேலும் படத்தின் முக்கிஉஅ சிறப்பம்சம் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கம் மற்றும் தமன் இசை தான். படத்திற்கு சிக்ம பொருத்தமான பெயர் தான்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
#Sigma- The second half takes the predictable route with a— Rajasekar (@sekartweets) October 2, 2026
formulaic screenplay. Sanjay as a director got the required skills but needs more refinement in his screenplay techniques to shine bigger. Nevertheless, welcoming addition to Tamil cinema. Soon to see him as a… https://t.co/hfQgmDN0By
சினிமா விமர்சகர் ராஜசேகர் வெளியிட்டுள்ள சிக்மா திரைப்பட விமர்சனத்தில், “சிக்மா திரைப்படம் முதல் படம் இயக்குநருக்கு ஒரு நல்ல அறிமுகம். இந்த படம் வெங்கட் பிரபு திரைப்படம் போன்று கடத்தல் தொடர்பான த்ரில்லராக உள்ளது. இரண்டாம் பாதி கணிக்கக்கூடிய வகையில், திரைக்கதை உள்ளது. சஞ்சய் ஒரு இயக்குநருக்கு தேவையான திறன்களை பெற்றிருந்தாலும், திரைக்கதை அமைக்கும் பணிகளில் தன்னை இன்னும் மெருகேற்றி கொள்ள வேண்டாம். இருப்பினும் தமிழ் சினிமாவிற்கு வரவேற்கத்தக்க புதுவரவு. விரைவில் நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளார்” என கூறியுள்ளார்.