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வேட்டைக்குத் தயாரான ‘ஜனநாயகன்’ - தமிழநாட்டில் முன்பதிவு தொடக்கம்

ஜனநாயகன் படம் முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை செய்யும் என்று அவரது ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

ஜனநாயகன் போஸ்டர்
ஜனநாயகன் போஸ்டர் (ETV Bharat Via KVN Productions)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 7:29 PM IST

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சென்னை: தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' படத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி உள்ளது.

‎முதலமைச்சர் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், வருகிற ஜூலை 23-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ‎எச். வினோத் இயக்கியுள்ள 'ஜனநாயகன்' படத்தில் விஜயுடன் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பாபி தியோல் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படம், உலகம் முழுவதும் சுமார் 3,000 திரையரங்குகளில் திரையிடப்பட உள்ளது.

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இதில், தமிழகத்தில் மட்டும் சுமார் 950 திரையரங்குகளில் இப்படம் திரையிடப்படுகிறது. வழக்கம்போல் விஜய் படத்திற்கு இருக்கும் கொண்டாட்ட நிகழ்வுகள், இந்த படத்திற்கும் இருக்கும் என்று திரையரங்க உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், படத்தின் மீதான ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் முன்பதிவு தொடங்கிய சில மணி நேரத்திலேயே பல திரையரங்குகள் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக திரையிடப்பட உள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

‎தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலங்களில் ஒன்றான கேரளாவில், விஜய்க்கு அதிக ரசிகர்கள் உள்ளனர். அந்த மாநிலத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு நேற்று (ஜூலை 18) மாலை 6 மணிக்கே தொடங்கி விட்டது. இந்த அறிவிப்பால் கேரளாவில் உள்ள விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் டிக்கெட்டுகளை முன் பதிவு செய்து வருகிறார்கள்.

இதேபோல, கர்நாடக மாநிலத்தின் தலைநகரமான பெங்களூரில் டிக்கெட் விற்பனை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் இன்று டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கி உள்ளது. ஜனநாயகன் திரைப்படமானது, முதல்வர் விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை செய்யும் என அவரது ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜனநாயகன் டிக்கெட் விலை

ஜனநாயகன் படத்திற்கான டிக்கெட்டை இணையத்தில் முன்பதிவு செய்யும் பொழுது 18 வயதிற்கு மேல் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே டிக்கெட் விற்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம்ப கட்டணம் 190 ரூபாயுடன் வலைதள பயன்பாட்டிற்கான கட்டணம் சேர்த்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

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பல்வேறு இழுபறிக்குப் பிறகு திரைப்படம் வெளியாவதால் முதல் நாள் முதல் காட்சிக்கான டிக்கெட், கள்ளச் சந்தையில் ரூ.500 முதல் ரூ.1,000 வரை விற்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி நடப்பதால், கள்ளச் சந்தையில் திரைப்படத்தின் டிக்கெட் விற்பனை செயல்படாத வண்ணம் தமிழக அரசு செயல்படும் என கூறப்படுகிறது.‎‎

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