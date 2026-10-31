'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் 100-வது நாள் காட்சி; 'ஜனநாயகன்' கடந்து வந்த பாதை - சுவாரசிய தகவல்கள்
முதலமைச்சர் விஜய்யின் திருப்பாச்சி, துள்ளாத மனமும் துள்ளும் போன்ற திரைப்படங்களை ரீ-ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக கமலா திரையரங்கத்தின் உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 5:41 PM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகி 100 நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில், கமலா திரையரங்கில் வெளியான சிறப்பு காட்சியை விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் பார்த்து மகிழ்ந்தனர்.
நடிகர் விஜய் நடிப்பில், இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் 'ஜனநாயகன்'. விஜய்யின் திரைப்பயணத்தில் கடைசிப் படமாக அறிவிக்கப்பட்டதால் இப்படத்திற்கு ஆரம்பம் முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியிருந்தது. அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைப்பில் கேவிஎன் புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவான இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட திரைப்பிரபலங்கள் நடித்திருந்தனர்.
2026 பொங்கல் வெளியீடாக ஜனவரி 09- ஆம் தேதி 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகும் என படக்குழு முதலில் அறிவித்திருந்தது. எனினும், மத்திய திரைப்படத் தணிக்கை வாரியமான 'சென்சார்' தணிக்கை சான்றிதழை வழங்க தாமதித்ததால் படம் வெளியீடு தள்ளிப்போனது. அத்துடன், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் இருந்து சில காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய திரைப்படத் தணிக்கை வாரியம், படக்குழுவுக்கு பரிந்துரை செய்திருந்தது.
திரைப்படம் வெளியாவதில் தொடர்ந்து சிக்கல் நீடித்த நிலையில், படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியது. அதைத் தொடர்ந்து, உச்ச நீதிமன்றத்தையும் நாடியது. இந்த சூழலில், கடந்த ஏப்ரல் 03- ஆம் தேதி 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இணையத்தில் வெளியானதால் படக்குழு கடும் அதிர்ச்சியடைந்தது. இதையடுத்து, படத்தயாரிப்பு நிறுவனம், தமிழ்நாடு சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்திருந்தது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, பலரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாவது மேலும் தள்ளிப்போனது. பின்னர், நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம், அதிக தொகுதிகளைக் கைப்பற்றி காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இடதுசாரிகள் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தது. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, விஜய் ரசிகர்களின் பெரும் ஆரவாரத்திற்கு மத்தியில் கடந்த ஜூலை 23-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகி இன்றுடன் (அக்.31) 100 நாட்களைக் கடந்திருக்கிறது. இதையொட்டி, சென்னை வட பழனியில் உள்ள கமலா திரையரங்கத்தில் சிறப்பு காட்சிகள் திரையிடப்பட்டன. சிறப்பு காட்சிகளை ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடனும், ஆரவாரத்துடனும் கண்டுகளித்தனர்.
இதுகுறித்து கமலா திரையரங்கத்தின் உரிமையாளர் விஷ்ணு கூறுகையில், "ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை சிறப்பு காட்சிகளாக ஒளிபரப்ப வேண்டும் என திடீரென முடிவெடுத்து ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவுத் தொடங்கினோம். முன்பதிவுத் தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே அனைத்து காட்சிகளுக்குமான டிக்கெட் முன்பதிவு முடிவடைந்தது. முதலமைச்சர் விஜய்யின் மீது மக்கள் வைத்துள்ள அன்பு இன்னும் குறையவில்லை. முதலமைச்சர் விஜய்யின் பழைய திரைப்படங்களான திருப்பாச்சி, துள்ளாத மனமும் துள்ளும் போன்ற திரைப்படங்களை ரீ-ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம்" என்றார்.
இதனிடையே, கமலா திரையரங்கத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் நடித்திருந்த அனைத்து திரைப்படங்களுக்கான போஸ்டர்கள் அடங்கிய பேனர் முன்பு ரசிகர்கள் புகைப்படங்களை எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.