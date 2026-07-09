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முதல்வர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு' ஏ' சான்றிதழ் | எப்போது ரிலீஸ்?

'ஜனநாயகன்' திரைப்பட வெளியீட்டு தேதியை படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் விரைவில் வெளியிடவுள்ளது.

ஜனநாயகன் போஸ்டர்
ஜனநாயகன் போஸ்டர் (Film poster)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 8:38 PM IST

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சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளதால் இந்தப் படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய்யின் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி 09- ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியிடப்படும் என்று படக்குழு அறிவித்திருந்தது. எனினும், மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் வழங்காததால் பட வெளியீடு தள்ளிப்போனது.

இந்த சூழலில், ஏழு மாதங்கள் காத்திருப்புக்கு பின்பு 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கப்படுவதாக மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. மொத்தம் 3 மணிநேரம் 3 நிமிடங்கள் ஓடக் கூடியதாக 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் சென்சார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

'ஏ' சான்றிதழ் காரணமாக 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் படம் பார்க்க அனுமதியில்லை. எனினும் விஜய்யின் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல், தமிழ் திரையுலகமும் இந்த அறிவிப்பை முக்கிய திருப்புமுனையாகக் கருதுகிறது. தணிக்கை சான்றிதழைத் தொடர்ந்து 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது. இதனால் விஜய்யின் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

'ஜனநாயகன' திரைப்பட வெளியீட்டு தேதியை படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக விரைவில் வெளியிடவும் உள்ளது. திரைப்படம் வெளியான பிறகு, அது வசூல் சாதனைகளை மட்டுமல்லாமல், விஜய்யின் அரசியல் பயணத்துக்குப் பிறகு வெளியாகும் முக்கிய படைப்பாகவும் தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் தனித்த இடம்பெறும் அவரது ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசையமைக்க, கேவிஎன் புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனம் படத்தை தயாரித்துள்ளது. பிரகாஷ் ராஜ், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோரும் 'ஜனநாயகன்' படத்தில் நடித்திருப்பது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.

இப்படம் கடந்த ஜனவரி 09- ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியிடப்படும் என்று படக்குழு அறிவித்திருந்தது. எனினும், மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்காததால் பட வெளியீடு தள்ளிப்போனது. இதையடுத்து, பட தயாரிப்பு நிறுவனம், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியது. எனினும், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைப்பது தள்ளிப்போனது.

இதற்கிடையில், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஹெச்டி தரத்தில் இணையதளத்தில் வெளியாகி படக்குழுவை அதிர்ச்சியடையச் செய்தது. இப்படத்தை பதிவிறக்கம் செய்து லட்சக்கணக்கானவர்கள் கண்டுகளித்ததாக கூறப்படுகிறது.

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தமிழ வெற்றிக் கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கிய பிறகு, தான் நடிக்கும் கடைசி படம் 'ஜனநாயகன்' என்றும், இனி படங்களில் நடிக்கமாட்டேன், மக்கள் சேவையாற்ற போகிறேன் என்று விஜய் ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தார். ஒரு கட்சியின் தலைவராக விஜய் நடித்திருந்த இந்த திரைப்படம், அவர் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரான பிறகு வெளியாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ஜனநாயகன்
தணிக்கைச் சான்று
முதலமைச்சர் விஜய்
KVN PRODUCTIONS
JANANAYAGAN CENSOR CERTIFICATE

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