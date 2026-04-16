ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம்; மேலும் 3 பேர் கைது

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையத்தில் இருந்து யாராவது பதிவிறக்கம் செய்தாலும், பகிர்ந்தாலும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு சைபர் க்ரைம் போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஜனநாயகன் போஸ்டர் (@KVN Productions)
Published : April 16, 2026 at 7:12 PM IST

சென்னை: ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே 6 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் 3 பேரை சைபர் க்ரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

நடிகர் விஜய் நடிப்பில், அனிருத் இசையில், ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவான திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் வழங்காத நிலையில் படம் வெளியாவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த வாரம் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் முழு காட்சிகளும் ஹெச்.டி. தரத்தில் இணையத்தில் வெளியானது. இதனால் படக்குழுவும் படத் தயாரிப்பு நிறுவனமும் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தன.

இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த அனைத்து தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர். அத்துடன் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையத்தில் வெளியிட்டவர்களை கைது செய்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

இந்த சூழலில் படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் சென்னை சைபர் க்ரைம் காவல் துறையினரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பாக மாநில சைபர் க்ரைம் போலீசார், BNS தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், பதிப்புரிமைச் சட்டம் மற்றும் சினிமாட்டோகிராஃப் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசாரின் அறிக்கை (ETV Bharat Tamilnadu)

இதையும் படிங்க... சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் திரையிடப்படும் ‘குற்றம் கடிதல் 2’

புகாரின் பேரில் டிஜிட்டல் தடயவியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் தொடர் விநியோகத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக சைபர் குற்றப் பிரிவில் பல சிறப்பு தனிப் படைகள் அமைக்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் தளங்கள் மூலம் பதிவேற்றிய, இணைப்புகளைப் பகிந்த 6 பேரை சைபர் குற்றப் பிரிவு போலீசார் கடந்த 12-ம் தேதி கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. கைது செய்யப்பட்டவர்கள், விசாரணைக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் முக்கிய நபர் உள்பட 3 பேரை தமிழ்நாடு சைபர் க்ரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க.. ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையதளம், கேபிள் டிவியில் வெளியிட இடைக்காலத் தடை

இது குறித்து தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் தரப்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ஏற்கனவே கைதான 6 பேரிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து விசாரித்து சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மேலும் 3 பேரை நேற்று கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்த மூவரில் ஒருவர் முக்கிய குற்றவாளி. அவர், மற்றொரு திரைப்படத்தில் ஃப்ரீலான்சர் முறையில் ஒரு ஸ்டூடியோவில் உதவி எடிட்டராக பணியாற்றி வந்துள்ளார். அந்த நபர், அனுமதியின்றி எடிட்டிங் ஸ்டூடியோவில் இருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் காட்சிகளை அணுகி, அவற்றைத் திருடி, அந்த தரவை முழுமையாக திரைப்படமாக மாற்றி அவரது நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்துள்ளார். இதன் மூலம் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் பரவியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் விசாரணைக்குப் பிறகு, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இணையத்தில் இருந்து ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை யாராவது பதிவிறக்கம் செய்தாலும், பகிர்ந்தாலும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

