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வெளியானது 'ஜனநாயகன்' கண்ணோட்ட வீடியோ; 18 வினாடி தான் ஆனா மாஸ்!

ஜனநாயகன் படம் வருகின்ற 23 ஆம் தேதி திரையில் வெளியாக உள்ளது என்பதை இந்த கண்ணோட்ட காட்சியின் இறுதியில் மீண்டும் படக் குழு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய்யின் அதிரடி காட்சி
ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய்யின் அதிரடி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 6:38 PM IST

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சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வரும் 23 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில் அப்படத்தின் கண்ணோட்ட வீடியோ இன்று மாலை வெளியாகி உள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய்யின் கடைசி படமாக அறியப்படும் 'ஜனநாயகன்' வரும் வியாழன் அன்று உலகம் முழுவதிலும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. எச். வினோத் இயக்கத்தில், கேவிஎன் புரடெக்சன்ஸ் (KVN Productions) நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பாபி தியோல் என ஏராளமானோர் நடித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படம் சுமார் 3 ஆயிரம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் படத்தின் 'கிளிம்ப்ஸே' எனப்படும் கண்ணோட்ட வீடியோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது. வெறும் 18 வினாடிகள் மட்டுமே அடங்கிய அந்த வீடியோ, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிரப்பட்டு உள்ளது.

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அந்த வீடியோவில் முதலமைச்சர் விஜய், எதிரிகளை அதிரடியாக தாக்கும் காட்சிகளும், அவர் காவல் துறையில் மிகப் பெரிய பொறுப்பில் இருப்பது போன்ற காட்சிகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அத்துடன், முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் அவர் அதிகமாக அணியக்கூடிய கருப்பு, வெள்ளை உடையை படத்திலும் அணிந்து நடித்துள்ளதையும் இந்த கண்ணோட்ட காட்சி உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.

ஜனநாயகன் படம் வருகின்ற 23 ஆம் தேதி திரையில் வெளியாக உள்ளது என்பதை இந்த கண்ணோட்ட காட்சியின் இறுதியில் படக் குழு மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

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