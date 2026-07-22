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'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் - பிரம்மாண்ட கட் அவுட்களுடன் களைகட்டிய கோவை திரையரங்குகள்

'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ், போத்தனூர் அரசன் திரையரங்கத்தில் நாளை கட்சியினருடன் கண்டுகளிக்கவுள்ளார்.

பிரம்மாண்ட கட் அவுட்
பிரம்மாண்ட கட் அவுட் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 11:07 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் நாளை வெளியாகவுள்ள நிலையில் கோயம்புத்தூரில் உள்ள திரையரங்குகள் முன்பு பிரம்மாண்ட கட் அவுட்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் நாளை (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது. விஜய்யின் திரைப்பயணத்தில் இதுவே அவரது கடைசித் திரைப்படம் என்பதால், ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

இத்திரைப்படம் முதலில் 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 09-ஆம் தேதி வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் மத்திய திரைப்படத் தணிக்கை வாரியத்தில் சான்றிதழ் பெறுவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் சட்டப் போராட்டங்கள் காரணமாகப் படத்தின் ரிலீஸ் சுமார் 6 மாதங்கள் தள்ளிப்போனது. தணிக்கைக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட பிறகு, திரைப்படத்திற்கு 'A' சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு நாளை ரிலீஸுக்குத் தயாராகியுள்ளது.

வழக்கமான நடைமுறைப்படி, தமிழ்நாட்டில் முதல் நாள் முதல் காட்சி காலை 08.40 மணி முதல் 09.00 மணியளவில் தொடங்குகிறது. பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் காலை 06.00 மணி முதலே காட்சிகள் திரையிடப்படுகின்றன. உலகம் முழுவதும் சுமார் 3,000 திரையரங்குகளிலும், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 1,000 திரையரங்குகளிலும் 'ஜனநாயகன்' திரையிடப்படுகிறது.

ஜூலை 19- ஆம் தேதி அன்று முன்பதிவுத் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே பெரும்பாலான திரையரங்குகளில் டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தன. இந்த முன்பதிவு மூலமாகவே இந்தியாவில் ரூபாய் 15 கோடிக்கும் அதிகமாகவும், உலகளவில் ரூபாய் 30 கோடிக்கும் அதிகமாகவும் வசூலித்துள்ளது. முதல் நாளில் உலகளவில் ரூபாய் 80 கோடி முதல் ரூபாய் 100 கோடி வரை வசூல் சாதனை படைக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

முதலமைச்சர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் திருவிழாவைப் போல கொண்டாட முடிவுச் செய்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு திரையரங்குகளிலும் பிரம்மாண்ட கட் அவுட்டுகள் வைக்கும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி, ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள சாந்தி திரையரங்கம் முகப்பில் பிரம்மாண்ட கட் அவுட்டுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அந்த கட் அவுட்டுகளில் முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர்கள் ஆனந்த் மற்றும் சம்பத்குமார் ஆகியோரின் புகைப்படங்களும் பெரிய அளவில் இடம்பெற்றுள்ளன. நாளை காலை தமிழ்நாட்டில் முதல் மாவட்டமாக கோயம்புத்தூர் பிராட்வே மாலில் காலை 06.00 மணிக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகிறது. மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் போத்தனூர் அரசன் திரையரங்கிலும், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத் 100 அடி சாலையில் உள்ள கங்கா திரையரங்கிலும் படத்தைப் பார்க்கவுள்ளனர்.

களைகட்டிய உட்லண்ட்ஸ் தியேட்டர்: முதல்வர் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் நாளை வெளியாக உள்ள நிலையில் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள உட்லண்ட்ஸ் திரையரங்கில் அவரது ரசிகர்கள் இன்றிரவே உற்சாகமாக நடனமாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

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TAGGED:

ஜனநாயகன் திரைப்படம்
கோயம்புத்தூர் திரையரங்கம்
DIRECTOR H VINOTH
CHIEF MINISTER VIJAY
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