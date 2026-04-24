'ஜனநாயகன்' இணையத்தில் வெளியான விவகாரம்: படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்தில் இருந்து பிரதீப் ராகவ் இடைநீக்கம்
எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறாமல் இருப்பதை தடுக்கும் நோக்கில் படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் ராகவ் எடிட்டர் அசோஷியேஷனில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : April 24, 2026 at 8:07 PM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இணையத்தில் வெளியான விவகாரத்தில் அத்திரைப்படத்தின் படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் E ராகவ், தென்னிந்திய திரைப்பட தொகுப்பாளர் அசோசியேஷனில் இருந்து தற்காலிக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்-யின் கடைசி திரைப்படம் என்று சொல்லப்படும் 'ஜனநாயகன்', துவக்கத்தில் இருந்தே பல்வேறு விதமான சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த 10 ஆம் தேதி அன்று திரையரங்குகளில் வெளிவருவதற்கு முன்னரே இந்த படம் இணையத்தில் முழுவதுமாக கசிந்தது. இந்த விவகாரம் ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரை உலகையே பெரும் அதிர்ச்சிக்குள் ஆழ்த்தியது.
குறிப்பாக, ஜனநாயகன் இணையத்தில் வெளியானதற்கு எதிராக தமிழ் திரையுலகைச் சார்ந்த முன்னணி நடிகர்கள் பலர் தங்களின் ஆதரவு குரலை எழுப்பினர். முக்கியமாக ரஜினி, கமல், சூர்யா, கார்த்தி, விஜய் ஆண்டனி, சிவகார்த்திகேயன், ஜிவி பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்திருந்தனர்.
இதேபோல், ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில், தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கமும், ஃபெப்சியும் இணைந்து மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளிடம் பேரணியாக சென்று புகார் மனு அளிக்க இருப்பதாக தெரிவித்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் ஆறு பேரை கைது செய்து, சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தென்னிந்திய படத்தொகுப்பாளர் சங்கம் தற்போது அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், 'படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் ராகவ், சங்க விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறார். அதிலும், குறிப்பாக சங்கத்தில் உறுப்பினராக அல்லாத நபர்களை உதவியாளராக வைத்திருக்கிறார். ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் அவரின் அஜாக்கிரதையே மிக முக்கியமான காரணம். எனவே அவர் சங்கத்தில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்படுகிறார்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, ஜனநாயகன் திரைப்படம் கசிவு தொடர்பாக, தென்னிந்திய படத்தொகுப்பாளர் சங்கம் மற்றும் பெப்சி இணைந்து செய்தியாளர் சந்திப்பு ஒன்றை நடத்தின. அப்போது, "இணையத்தில் ஜனநாயகன் படம் கசிந்ததற்கும், திரைப்படத்தின் எடிட்டரான பிரதீப் ராகவ்-க்கும் எந்தவித தொடர்பும் கிடையாது. ஆகையால் எடிட்டரை யாரும் தவறாக நினைக்க வேண்டாம்" என தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறாமல் இருப்பதை தடுக்கும் நோக்கில் படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் ராகவ்-வை சங்கத்தில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கி நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக தெற்கிந்திய திரைப்பட படத்தொகுப்பாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.