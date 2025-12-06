ETV Bharat / entertainment

ஜனநாயகன் முதல் இதயம் முரளி வரை - 2026இல் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் படங்கள் என்ன தெரியுமா?

டிராகன், குடும்பஸ்தன், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, டூட், பைசன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் இந்த 2025ஆம் ஆண்டு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

ஜனநாயகன் பட போஸ்டர்
ஜனநாயகன் பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)
சென்னை: வருகின்ற 2026ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ள திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்

ஜனநாயகன்

எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஜனநாயகன்’. விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ளதால் தனது கடைசி படம் ஜனநாயகன் என அவர் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளார். இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் எமோஷனலாக உள்ளனர்.

ஜனநாயகன் படத்தை கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இப்படத்தின் அறிவிப்பு வீடியோ முதலே விஜய்யின் முந்தைய ஹிட் படங்களின் காட்சிகளோடு சேர்த்து விளம்பரப்படுத்தி வருகின்றனர். தற்போதைய அரசியல் கலந்த கமர்ஷியல் படமாக உருவாகி வரும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீடு விழா வரும் டிசம்பர் 27ஆம் தேதி மலேசியாவில் பிரமாண்டமாக நடைபெறுகிறது. ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

கருப்பு போஸ்டர்
கருப்பு போஸ்டர் (FILM POSTERS)

பராசக்தி

சுதா கொங்குரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா, அதர்வா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’பராசக்தி’. நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் கிளாசிக் பட தலைப்பை கொண்டு இப்படம் எடுக்கப்படுவதால், இப்படம் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு தொற்றி கொண்டது. மேலும் இப்படம் ஹிந்தி எதிர்ப்பை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

பராசக்தி போஸ்டர்
பராசக்தி போஸ்டர் (FILM POSTERS)

ஏற்கனவே பராசக்தி திரைப்படத்தின் இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், இசை வெளியீட்டு விழா விரைவில் நடைபெறுகிறது. இவ்விழாவில் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் ஆகியோர் கலந்து கொள்வதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் பராசக்தி திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் ஜனவரி 14ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

ஜெயிலர் 2 போஸ்டர்
ஜெயிலர் 2 போஸ்டர் (FILM POSTERS)

ஜெயிலர் 2

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், விநாயகன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் திரைப்படம் ’ஜெயிலர் 2’. ஜெயிலர் முதல் பாகம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்தது. நெல்சன் காமெடியுடன், ரஜினிகாந்த் ஸ்டைலும் சேர்த்து தரமான படம் என ரசிகர்கள் பாராட்டினர். இந்நிலையில் ரசிகர்கள் ஏகோபித்த எதிர்பார்ப்புடன் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் தயாராகி வருகிறது. இப்படம் வரும் ஜூன் மாதம் வெளியாகும் என ரஜினிகாந்த் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கருப்பு

ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, சுவாசிகா, நட்டி, யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் திரைப்படம் கருப்பு. ட்ரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வரும் இப்படத்திற்கு இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். குடும்பங்களை கவரும் கமர்ஷியல் திரைப்படங்களை இயக்கும் ஆர்.ஜே.பாலாஜியுடன் சூர்யா இணைந்துள்ளதால் இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கருப்பு திரைப்படத்தின் பாடல் 'God mode' ஏற்கனவே வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், திரைப்படம் வரும் ஜனவரி மாத இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அரசன்

கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிலம்பரசன் நடிக்கவுள்ள திரைப்படம் அரசன். அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். அரசன் படத்தின் ப்ரோமோ வெளியானது முதல் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ’அரசன்’ திரைப்படம் வடசென்னை படம் நிகழ்ந்த அதே காலகட்டத்தில் நடைபெறும் என வெற்றிமாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் நயன்தாரா நடித்து வரும் மூக்குத்தி அம்மன் இரண்டாவது பாகம், நடிகர் மாதவனின் ஜிடிஎன், அதர்வா நடித்து வரும் ’இதயம் முரளி’ போன்ற படங்கள் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

