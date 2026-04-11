'ஜனநாயகன்' லீக்கான விவகாரம் - பேரணியாக சென்று அரசிடம் மனு அளிக்க திட்டம்
'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் மனதளவில் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கிறார் என தமிழ்நாடு விநியோகஸ்தர்கள் நலச்சங்க தலைவர் அருள்பதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 11, 2026 at 9:30 PM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியானது தொடர்பாக பேரணியாக சென்று அரசிடம் மனு அளிக்க தமிழ் திரையுலகினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சென்சார் வாரியம் இன்னும் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கவில்லை. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மே மாதம் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஏப்ரல் 09-ஆம் தேதி இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகினரும் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அத்துடன், 'ஜனநாயகன்' படத்திற்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள அலுவலகத்தில் தமிழ் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம், விநியோகஸ்தர்கள் சங்கம், இயக்குநர்கள் சங்கம், பெப்சி யூனியன் ஆகிய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் கூட்டாகச் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய இயக்குநர் சங்கம் மற்றும் பெப்சி சங்கத்தின் தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி, "ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் வெளியானதால் திரையுலகினர் பெரும் அதிர்ச்சியில் உள்ளோம். இதனால் திரையரங்க உரிமையாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள் என பலரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய திருட்டு. இந்த படம் வெளியானால் அனைவருக்கும் பெரிய வருமானம் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் நான்கு மாதங்களாக எதிர்பார்த்த நிலையில் திடீரென்று இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
எடிட்டர் தரப்பில் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவரை அழைத்து விசாரித்தபோது கன்னடத்துக்கு குரல் பதிவு, ஹைதராபாத்தில் சவுண்ட் மிக்சிங் என பலருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிறார். ஆனால் எப்படி வந்தது என்று தெரியவில்லை. இப்படி திருட்டுத்தனமாக படத்தை வெளியிடும் திருடர்களுக்கு பயங்கரமாகக் தண்டிக்கப்படுபவர்கள் என்ற உறுதியை மத்திய அரசு அளிக்க வேண்டும். நாங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் பக்கம் இருந்து யோசிக்கிறோம். இதில் 100% பாதிக்கப்படுவது தயாரிப்பாளர் தான். இதில் அரசியலை சம்மந்தபடுத்த முடியாது. மத்திய அரசு, மாநில அரசு நினைத்தால் ஐபி அட்ரஸ் வைத்து கண்டுபிடிக்கலாம். குறைந்தபட்சம் 48 மணி நேரத்தில் கண்டுபிடிக்கலாம்" எனத் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு விநியோகஸ்தர்கள் நலச்சங்கத் தலைவர் அருள்பதி கூறுகையில், "எந்த இடத்தில் கசிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை எங்களால் இப்போது சொல்ல முடியவில்லை. இதில் அரசியல் கிடையாது. இந்த விவகாரம் தற்போது சினிமா துறைக்கே பேரிடியாக அமைந்திருக்கிறது. 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளரிடம் நாங்கள் பேசினோம். அவர் மனம் உடைந்துப் போய் இருக்கிறார்; கோமா நிலைக்கு போகவில்லை. மற்றபடி மனதளவில் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கிறார். மற்ற துறையில் பாதுகாப்பு இருக்கிறது. ஆனால் சினிமா துறைக்கு மட்டும் எந்த பாதுகாப்பும் இருப்பதில்லை" என்று ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தார்.
தமிழ் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் கதிரேசன் கூறுகையில், "ஜனநாயகன் இணையத்தில் வெளியான விவகாரத்தில் ரூபாய் 400 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது மிகப்பெரிய பேரதிர்ச்சி ஆகும். அதுவும் வெளியானது தரமான ஹெச்டி பிரிண்ட் ஆக இருக்கிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ் திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் ஆகியோர் பைரசிக்கு எதிரான கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இது தொடர்பாக நடிகர் சங்கம், எதிர்ப்பினை அறிக்கை மூலமாக வெளிப்படுத்தும் என நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம், இயக்குநர் சங்கம், நடிகர் சங்கம் உள்ளிட்ட சங்கங்களுடன் பேரணியாக சென்று அரசிடம் புகார் அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்" என்றார்.