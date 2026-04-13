கேபிள் டிவியில் ஒளிபரப்பான ஜனநாயகன்- உரிமையாளர் கைது

இணையத்தின் மூலம் திரைப்படங்கள் மற்றும் பிற பதிப்புரிமை கொண்ட வீடியோ காட்சிகளை சட்டத்திற்கு புறம்பாக பகிர்வு செய்யும் நபர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கோவை மாவட்ட காவல் துறை எச்சரித்துள்ளது.

கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலையம்
Published : April 13, 2026 at 9:47 PM IST

கோவை: ஜனநாயகன் திரைப்படம், திரையரங்குகளுக்கு வரும் முன்னரே உள்ளூர் கேபிள் டிவியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட சம்பவம், கோவையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம், சென்சார் சான்று மற்றும் வழக்கு பிரச்சனையால் இன்னும் திரைக்கு வரவில்லை. இதற்கிடையே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் அந்த படம் இணையத்தில் கசிந்ததால் திரையுலகினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட பழனிச்சாமி

இந்நிலையில், கோவை மாவட்டம் சோமனூர், கருமத்தம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இயங்கி வரும் ராசி என்ற தனியார் உள்ளூர் தொலைக்காட்சியில் ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த 11-ஆம் தேதி சட்ட விரோதமாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத் தொண்டர்களும், மகளிர் அமைப்பினரும் உடனடியாக கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

புகாரின் பேரில் கருமத்தம்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து உள்ளூர் கேபிள் சேனல் உரிமையாளர் பழனிச்சாமியை தேடி வந்தனர்.

இந்நிலையில், சோமனூர் பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்த பழனிச்சாமியை கருமத்தம்பட்டி போலீசார் இன்று கைது செய்தனர்.

திரைப்படத்தை ஒளிபரப்பிய கேபிள் சேனல் அலுவலகத்திற்கு சீல் வைத்த போலீசார், அங்கிருந்த கம்ப்யூட்டர், ஹார்ட் டிஸ்க் ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

இது குறித்து போலீசார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ராசி பிரைம் மூவி என்ற உள்ளூர் கேபிள் சேனலின் நிறுவனர், தணிக்கை சான்று பெறாமல் நிலுவையில் உள்ள ஜனநாயகன் படத்தை சட்டத்திற்கு புறம்பாக வெளியிட்டுள்ளார்.

இது குறித்து தவெக நிர்வாகி மோகனப்பிரியா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் உத்தரவுப்படி, தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து, பழனிச்சாமியை கைது செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இணையத்தின் மூலம் திரைப்படங்கள் மற்றும் பிற பதிப்புரிமை கொண்ட வீடியோ மற்றும் காட்சிகளை சட்டத்திற்கு புறம்பாக பகிர்வு செய்யும் நபர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இது போன்ற சட்டவிரோத செயல்கள் குறித்து பொதுமக்கள் உடனடியாக அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கோ அல்லது காவல் துறை உதவி எண்களுக்கோ தகவல் அளிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்துச் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக மாவட்டத் துணை அமைப்பாளர் மோகனப்பிரியா, "இன்னும் திரையரங்குகளுக்கே வராத, சென்சார் சான்றிதழ் பெறாத ஒரு படத்தை இணையத்தில் வெளியானது என்ற காரணத்திற்காக உள்ளூர் கேபிள் சேனலில் ஒளிபரப்பு செய்தது சட்டப்படி குற்றமாகும். இது திரையுலகினரின் உழைப்பைச் சுரண்டும் செயல். சம்பந்தப்பட்ட கேபிள் டிவி மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது" என்றார்.

