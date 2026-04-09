இணையத்தில் கசிந்த 'ஜன நாயகன்' திரைப்பட காட்சிகள்; படக்குழு ஷாக்

விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி திரையரங்குகளில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

ஜனநாயகன் திரைப்பட போஸ்டர்
ஜனநாயகன் திரைப்பட போஸ்டர் (@KVN Productions)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 10:57 PM IST

சென்னை: ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் சில காட்சிகள் ரிலீஸ் க்கு முன்பே இணையத்தில் கசிந்துள்ளது படக்குழுவினரை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

இந்த படத்தின் சுமார் ஐந்து நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய காட்சிகள் இணையத்தில் கசிந்துள்ளது. இதனால் படக் குழுவினர் மற்றும் விஜய் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த காட்சிகளை பகிர வேண்டாம் என விஜய் ரசிகர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும் நடிகருமான விஜய் தமது கடைசி திரைப்படம் என்று அறிவித்துள்ள ஜனநாயகன் துவக்கத்திலிருந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து இருந்தது. இந்த படமானது தெலுங்கில் வெளிவந்த 'பகவத் கேசரி'யின் தழுவல் என துவக்கத்தில் சொல்லப்பட்டது.

அதன்படியே, இவ்விரு படங்களில் பல காட்சிகள் ஒத்துப்போவதாக ஜன நாயகன் ட்ரெய்லர் வெளியானதும் கூறப்பட்டது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 9-ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என விஜயின் ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருந்தனர். இருந்தபோதிலும் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததன் விளைவாக படமானது வெளியிடப்படவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் பிரமுகர்கள் ஜனநாயகன் திரைப்படக் குழுவிற்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்திருந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து ஜனநாயகன் திரைப்பட குழு நீதிமன்றம் சென்றது. தணிக்கை குழுவும் நீதிமன்றம் சென்றது. தணிக்கை குழுவின் பக்கம் தீர்ப்பு வந்ததால், மேல்முறையீட்டிற்கு செல்லாத ஜனநாயகன் படக்குழு மீண்டும் திரைப்படத்தினை மறு தணிக்கைக்கு அனுப்பியது.

மறு தணிக்கைக்கு திரைப்படத்தை பார்வையிட்ட தணிக்கை குழுவினர் படத்தில் அரசியல் சார்ந்த காட்சிகள் இருப்பதால் படத்தை தேர்தல் ஆணையம் பார்வையிட வேண்டும் என வலியுறுத்தியதாக தகவல் வெளியானது.

‎‎ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம் தமிழ் சினிமா மற்றும் அரசியல் உலகில் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாகி இருக்கும் நிலையில், தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டதால் படம் வெளியாவதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.

‎‎‎இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஜன நாயகன் படத்தின் ஓடிடி (OTT) உரிமையைப் பெற்றிருந்த நிறுவனம், திரையரங்கு வெளியீட்டிற்கான காலக்கெடு முடிந்ததால் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின்.

