தளபதியின் ‘One Last Dance’ - ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் கடந்து வந்த பாதை
விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் நாளை உலகம் முழுவதும் 7 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : July 22, 2026 at 7:01 PM IST
- BY ஐயப்ப மூர்த்தி
தமிழ் சினிமாவின் வசூல் மன்னனாக கருதப்படும் நடிகர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் நாளை (ஜூலை 23) வெளியாகும் நிலையில், அப்படம் தொடக்கம் முதல் ரிலீஸ் வரை கடந்து வந்த பாதை குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.
'தளபதி 69' தொடக்கம்
'கோட்' படம் முடிந்த பிறகு விஜய் தனது அரசியல் கட்சி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அத்துடன் முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட போவதால் நடிப்புக்கு 'குட் பை' சொல்ல உள்ளதாக அறிவித்து தமது லட்சோபலட்ச ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.
ஒட்டுமொத்த கோலிவுட்டையே கலக்கத்தில் ஆழ்த்திய விஜய்யின் இந்த அறிவிப்பையடுத்து அவரது கடைசி படத்தை இயக்கப் போகும் இயக்குநர் யார் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு எகிறியது. வெற்றிமாறன், தெலுங்கு இயக்குநர் அணில் ரவிபுடி என பலரது பெயர் அடிபட்ட நிலையில், ’தளபதி 69’ படத்தை இயக்கப் போவது எச்.வினோத் என அறிவிப்பு வெளியானது.
All set for THALAPATHY KACHERI ♥️#JanaNayaganFromJuly23#JanaNayakuduFromJuly23#JanNetaFromJuly23— KVN Productions (@KvnProductions) July 21, 2026
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412… pic.twitter.com/87nDD0dEkQ
சமூகத்திற்கு அழுத்தமான கருத்துக்களை கூறும் படங்களை இயக்கியுள்ள எச்.வினோத் விஜய்யுடன் இணைந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக விஜய்யின் கடைசி திரைப்படத்திற்கு ‘ஜனநாயகன்’ என பெயரிடப்பட்டது பேசுபொருளானது. ஜனநாயகன் படப்பிடிப்பு முடிந்து மலேசியாவில் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. அந்த விழாவில் லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
பகவந்த் கேசரி ரீமேக்?
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது முதல் தெலுங்கு மொழியில் வெளியான ’பகவந்த் கேசரி’ படத்தின் ரீமேக் என பேச்சுக்கள் எழுந்தன. ஆரம்பத்தில் இந்த தகவல் குறித்து படக்குழு கருத்து தெரிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இயக்குநர் எச்.வினோத் விஜய்யின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ’பகவந்த் கேசரி’ படத்தை ரீமேக் செய்ததாக தெரிவித்தார். தெலுங்கில் அப்படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றதால், ஜனநாயகன் திரைப்படமும் நல்ல வரவேற்பை பெறும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.
முதல் சிக்கல்
முதலில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் 2025 இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. பின்னர் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, கடந்த ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ரிலீசுக்கு முன்னதாக டிசம்பர் 18ஆம் தேதியே படம் தணிக்கைக்கு அனுப்பப்பட்ட நிலையில், சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் இருப்பதாக சான்றிதழ் வழங்க மத்திய தணிக்கை வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது. மேலும் சில காட்சிகள் குறித்து புகார்கள் வந்ததால், தணிக்கை குழு படத்தை மறுஆய்வு குழுவிற்கு (Revising Committee) அனுப்பியது. இதனால் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது.
நீதிமன்ற போராட்டம்
தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க தாமதம் ஏற்பட்டதாகக் கூறி தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியது. உயர்நீதிமன்றத்தில் ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், படக்குழு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தலையிட மறுத்த நிலையில், வழக்கை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு விசாரித்து முடிவெடுக்க உத்தரவிட்டது. பின்னர் உயர்நீதிமன்றத்தில் ஜனநாயகன் பட வழக்கு நடைபெற்ற நிலையில், படக்குழு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வாபஸ் பெற்றது.
திரைப்படம் வெளியாவதில் தாமதம்
வழக்கு வாபஸ் பெறப்பட்டாலும், அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருந்தது. விஜய்யும் தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களமிறங்கியதால் 'ஜனநாயகன்' வெளியாகுமா என்பlதில் சஸ்பென்ஸ் நீடித்தது.
இணையத்தில் கசிந்த ஜனநாயகன்
இதனிடையே, தமிழக அரசியலை தலைக்கீழாக மாற்றிய தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி. மே 10 -ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். நட்சத்திர அந்தஸ்துடன் கோலிவுட்டில் வலம் வந்தவர், அரசியலில் உச்சம் தொட்டதயடுத்து, ஜனநாயகன் இனியும் தமாதமில்லாமல் வெளியாகும் என்று விஜய் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர்.
ஆனால், ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் முறைபடி வெளியாவதற்கு முன்பே இணையத்தில் கசிந்தது படக்குழுவையும், தளபதியின் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டதில், படத்தின் எடிட்டர் பிரதீப் அலுவலகம் மூலம் படம் இணையத்தில் கசிந்ததாக கூறப்பட்டது. இதனையடுத்து எடிட்டர் பிரதீப் படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்தில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
Raavanamavan daa for a reason 🔥#JanaNayaganFromJuly23— KVN Productions (@KvnProductions) July 20, 2026
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries pic.twitter.com/zTC6EegRkj
’A’ சான்றிதழ்
இப்படி தொடர்ந்து சிக்கல்களை சந்தித்து வந்த ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை குழு ஜூலை 11 -ம் தேதி ஒரு வழியாக ‘A' சான்றிதழ் வழங்கியது. ’பகவதி’ படத்திற்கு பிறகு விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்திற்கு தான் 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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தளபதியின் ‘One Last Dance’
பல மாதங்கள் நீண்ட சட்டப் போராட்டம், தணிக்கை தாமதம், வெளியீட்டு தேதி மாற்றம், இணையத்தில் கசிந்தது என பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, "ஜனநாயகன்" திரைப்படம் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. உலகம் முழுவதும் 7 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகவுள்ள நிலையில், மாபெரும் வசூல் சாதனை படைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‘One Last Dance' உடன் தளபதி விஜய்க்கு உணர்ச்சிப்பூர்வமான பிரியாவிடை கொடுக்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.