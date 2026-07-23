’ஜனநாயகன்’ ஆன்லைன் விமர்சனம்: விஜய்யின் மாஸ் கமர்ஷியல் படம், கிளைமாக்ஸில் கண்ணீர் விட்ட ரசிகர்கள்
இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில், விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இன்று தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் பிரமாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 23, 2026 at 3:56 PM IST
சென்னை: விஜய்யின் பக்கா மாஸ் மசாலா திரைப்படம், உணர்வுப்பூர்வமான போஸ்ட் கிரடிட் காட்சிகள் என ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு கலவையான ஆன்லைன் விமர்சனங்கள் வெளியாகியுள்ளது.
பல்வேறு தடைகளை தாண்டி தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பாத்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் பிரமாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகள் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. ரசிகர்கள் பேனர்கள், கட் அவுட்கள் வைத்து, பட்டாசு வெடித்து விஜய்யின் கடைசி படத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
JANA NAYAGAN REVIEW !!#JanaNayagan is a Surreal Experience— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) July 23, 2026
Emotional connect is biggest strength of the film , especially @actorvijay & Mamitha Baiju portions 👌@anirudhofficial Background Score & Songs , GOOSEBUMPS !!!
INTERVAL sequence is PEAK CINEMA ✋🤚
Bussy Anandh… pic.twitter.com/qVVXyL3tRf
இன்று காலை ஜனநாயகன் முதல் காட்சி பார்த்த பின் சினிமா ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் ஆன்லைனில் தங்களது விமர்சனத்தை பதிவிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஆன்லைனில் சினிமா விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், ”ஜனநாயகன் ஒரு நல்ல மாஸ் மசாலா பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். இரண்டாம் பாதி அரசியல் மற்றும் ஆக்ஷன் கலந்து கதையாக நகர்கிறது. விஜய்க்கும், மமிதா பைஜூவிற்கும் இடையிலான எமோஷனல் காட்சிகள் நன்றாக படமாக்கப்பட்டுள்ளது. அனிருத் இசையில் கலக்கியுள்ளார். பிளாஷ்பேக் அறிமுக காட்சி, ஒரு பேரே வரலாறு பாடல் ஆகியவை ரசிக்கும் படியாக இருந்தது. ஒட்டுமொத்தமாக இது தளபது விஜய் படம், பழைய காலத்து கமர்ஷியல் படமாக இருந்தாலும், நல்ல பொழுதுபோக்கு படமாக உள்ளது” என கூறியுள்ளார்.
#JanaNayagan A Painful Farewell for Vijay!— Venky Reviews (@venkyreviews) July 23, 2026
Apart from a few elevation blocks and Anirudh’s score in places, nothing works here. H. Vinoth’s execution is very sloppy, and the changes he made, especially the subplots, feel completely outdated. Bobby Deol’s villain track is…
மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “விஜய்க்கு ஜனநாயகன் வேதனையான கடைசி படமாக அமைந்துள்ளது. ஒரு சில பில்டப் காட்சிகள், அனிருத் பின்னணி இசை மட்டுமே படத்தில் ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது. மற்றபடி இயக்குநர் எச்.வினோத் படமாக்கியது கவனக் குறைவான விதத்தில் அமைந்துள்ளது. வில்லன் பாபி தியோல் காட்சிகள் சிரிப்பூட்டும் விதமாக இருந்தது. கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் கவரக்கூடிய வகையில் இல்லை. கிளைமாக்ஸ் பார்வையாளர்களை சோதிக்கும் வகையில் அமைந்தது” என படம் ஏமாற்றம் அளித்ததாக கூறியுள்ளார்.
#JanaNayagan Second Half Review 🍿— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 23, 2026
- A Mass Masala Entertainer where #ThalapathyVijay's presence stands taller than everything else.. The second half moves into a Political + Action zone..✌️
- Thalapathy Vijay makes sure to pack in all the elements for his fans and family… pic.twitter.com/E0J1qHshIh
அதேபோல் முதல் காட்சியை பார்த்த மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகர் பதிவிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், ஜனநாயகன் படத்தை விஜய்க்காக திரையரங்கில் ஒருமுறை பார்க்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த விமர்சனத்தில், “முதல் பாதி நல்ல பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் உள்ளது. இரண்டாம் பாதி ஓரளவு ரசிக்கும் படியாக உள்ளது. விஜய்க்கும் மமிதா பைஜூ கதாபாத்திரமும் ரசிக்கும்படியாக உள்ளது. அனிருத் இசை படத்திற்கு மற்றொரு பலம். படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரம் மற்றும் நீளம் பின்னடைவை ஏற்படுத்துகிறது” என தெரிவித்துள்ளார்.
#JanaNayagan [#ABRatings - 3.25/5]— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 23, 2026
- An Entertaining first half followed by an, Okish second half 👍
- The biggest Factor which worked in the film was the emotional connection between Thalapathy & Mamitha✨
- The Next strength was Anirudh music, perfectly blended interms of both… pic.twitter.com/XHe7KmfEGD
ஜனநாயகன் படம் பார்த்த மற்றொரு பிரபல விமர்சகர், “ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய் மட்டும் தான் ஒரே பாசிட்டிவ். மற்றபடி படத்தில் எதுவும் சொல்லிக் கொள்ளும் படியாக இல்லை” என கூறியுள்ளார். தொடர்ந்து தனியார் சமூக வலைதள எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள விமர்சனத்தில், “ஜனநாயகன் திரைப்படம் நல்ல அனுபவத்தை வழங்கியுள்ளது. படத்தில் குறிப்பாக விஜய் மற்றும் மமிதா பைஜூ வரும் காட்சிகள் பார்வையாளர்களை உணர்வுப்பூர்வமாக கவர்ந்தது. அனிருத் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை பலம் சேர்க்கிறது. விஜய்க்கு சிறப்பான கடைசி படமாக அமைந்துள்ளது. படம் முடிந்த பிறகு போஸ்ட் கிரடிட் காட்சிகள் (Post credit scenes) பார்வையாளர்களை கண்ணீர் சிந்த வைக்கும்” என அவரது கருத்தைக் கூறுகிறார்.
#Jananayagan - Annan vijay is the one and only plus .— Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) July 23, 2026
Rest - Onnum solrathukku illa .